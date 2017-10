Der Bodenständige

Dominik Kocher holt einen Ordner hervor. Seine Frau habe kürzlich angefangen, Zeitungsberichte und andere Zeitzeugnisse aus seiner Fussballkarriere zu sammeln, sagt er und blättert den Ordner durch. Als er ein Foto sieht, huscht ein Lächeln über seine Lippen. Auf dem Bild kniet der junge Dominik in YB-Utensilien gekleidet im alten Wankdorf-Stadion. Lang ists her, aber einst spielte der Junge aus dem beschaulichen Ins bei den grossen Young Boys in Bern.

Der Rechnungsfehler

Kocher hatte Talent, schoss Tore, doch er fühlte sich im professionellen Fussballumfeld als ein Fremdkörper. «Ich hatte schon immer noch andere Interessen als Fussball», sagt er. Disziplin und Trainingsfleiss hatten nicht immer oberste Priorität, seine Teamkollegen – unter anderen Dennis Hediger und Anto Franjic – gingen mit einer anderen Einstellung an die Sache heran. Kocher wiederum legte auch Wert auf zwischenmenschliche Werte, ein guter Teamgeist war ihm mindestens ebenso wichtig wie der fussballerische Erfolg – eine Ansicht, die er auch heute, fast fünfzehn Jahre später, vertritt.

Er wechselte zum FC Bern, durchlief dort die letzten beiden Juniorenstufen und debütierte bald einmal in der ersten Mannschaft in der interregionalen 2. Liga. Dort wurde er jedoch als Flügel mit vielen Defensivauf­gaben aufgestellt, was ihn sei­ner grössten Stärke beraubte – des Toreschiessens. In der zweiten Mannschaft des FCB kam dieses Talent wieder mehr zur Geltung, und Kocher war über Jahre eine Teamstütze der Berner. Vor viereinhalb Jahren war jedoch die Zeit für die Rückkehr gekommen. Der Versicherungsberater nahm eine neue Stelle an und zog mit seiner Frau zurück nach Ins. Der Fussballplatz liegt nicht weit von seinem Haus ­entfernt, und so dauerte es nicht lange, bis er sich wieder für ­seinen Jugendklub die Schuhe schnürte.

Dominik Kocher gehört seit Jahren zu den treffsichersten Stürmern auf den regionalen Fussballplätzen und hat auch schon die Aufmerksamkeit anderer Klubs auf sich gezogen, die ihm einen Wechsel gar entlöhnt hätten. Dies kam für Kocher jedoch nicht infrage. «Fussball war für mich immer ein Hobby, und ich fühle mich wohl hier.»

Wer im Haus des 31-Jährigen eine Pokalsammlung oder haufenweise sonstige Auszeichnungen sucht, welche seine Treffsicherheit belegen würden, sucht vergebens. In der Espace-Torjagd, in der diese Zeitung seit über vierzig Jahren die besten Torjäger des Regionalfussballs ehrt, kam Kocher nämlich erst einmal zum Handkuss – 2016 als vierzigfacher Torschütze. Im Jahr davor hatte er gar noch vier Treffer mehr markiert, wurde aber schliesslich vom damaligen Muri-Gümligen-Stürmer Slaven Savic überflügelt.

Nun ja, genau genommen hätte Kocher in diesem Sommer zum zweiten Mal die Torjägerkrone aufgesetzt bekommen sollen: Beim 7:0-Sieg gegen Grünstern im April schoss er vier Treffer. Da der Schiedsrichter sie aber fälschlicherweise einem Mitspieler zuschrieb, kamen sie nie in die Wertung, und Kocher hielt am Ende bei dreissig Toren mit einem Treffer Rückstand auf den späteren Sieger Dan Gygax von Herzogenbuchsee. Kocher bemerkte den Fehler, intervenieren wollte er deswegen jedoch nicht. «Ich wäre mir blöd vorgekommen», sagt er. Es gibt Wichtigeres im Leben als Pokale und Auszeichnungen.

Um zu sehen, was das für Dominik Kocher beispielsweise ist, reicht es, den Blick durch die Wohnung schweifen zu lassen. Spielsachen, Bilderbücher und Puzzles prägen das Bild. Es sei ein wenig unordentlich, sagt der 31-Jährige entschuldigend, mit den Kindern sei immer viel los. Vor wenigen Wochen erhielt die Familie weiteren Zuwachs. Zu den beiden Töchtern (3 und 2) gesellte sich ein Sohn. Es sei eine strenge, aber auch eine schöne Phase, sagt Kocher. Trotzdem geniesst er es, als Abwechslung zweimal wöchentlich zu trainieren und am Wochenende auf dem Fussballplatz zu stehen. «Ich habe noch nie so viel trainiert wie jetzt», sagt er und lacht. Die Familie fiebert mit. Seine Frau habe für die Töchter extra Leibchen mit seinem Namen und der Nummer 9 drucken lassen, erzählt der stolze Vater.

Der neue Sturmpartner

Die Familie steht für Kocher klar im Mittelpunkt. Dennoch setzt er sich mit dem FCI nach wie vor auch sportliche Ziele. Bisher haben es die Seeländer noch nie in die Aufstiegsspiele geschafft. «Das wäre schon mal ein schönes Erlebnis», sagt Kocher, zumal sie schon einige Male nahe dran gewesen sind. Im Jahr von Kochers Rückkehr lagen die Inser bei Saisonhälfte an der Spitze, und trotz zwanzig Toren von Kocher wurden sie noch von Besa Biel abgefangen. «Das haben wir damals veryoungboyst», sagt Kocher und schmunzelt. Trotz der Niederlage im Spitzenspiel am Samstag gegen Lyss (1:4 – Kochers 15. Saisontor blieb ohne Wert) soll dies diesmal anders sein. Und Kocher hat in diesem Jahr einen treffsicheren Sturmpartner: Celso Romasanta, in der letzten Saison Topskorer bei La Neuveville. «Das ist hervorragend», sagt Kocher. Angst, dass seine Torquote darunter leiden würde, hat er nicht. Es hätte auch nicht gepasst zum bodenständigen Teamplayer. (Berner Zeitung)