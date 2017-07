Der FC Basel gibt sich demonstrativ entspannt

Verlieren will gelernt sein. Letzte Saison leistete sich der FC Basel nur zwei Niederlagen, beide in Bern (1:3 und 1:2). Im Stade de Suisse müssen die Serienmeister am späten Samstagabend auch den Fehlstart und das 0:2 gegen YB erklären. Raphael Wicky, der neue Trainer, sagt: «Es war ein enges, kampfbetontes Spiel, ich kann meinen Akteuren keinen Vorwurf machen. YB hat ein starkes Team, zwei tolle Aktionen entschieden.»

Marco Streller, der neue Sportchef, meint: «Das war ein intensives Spitzenspiel, und für mich war klar, dass jene Mannschaft gewinnt, die das erste Tor erzielt.» Ricky van Wolfswinkel, der neue Torjäger, erklärt: «Es ist hart, gleich gegen YB auswärts zu starten. Der Gegner hat uns das Leben schwergemacht.»

Wicky wie ein Sportstudent

Trotz des Rückschlags in Bern hinterlassen die FCB-Protagonisten keineswegs den Eindruck, nervös zu sein. Selbst wenn sie wie Wicky, Streller und van Wolfswinkel erst seit ein paar Wochen in der Verantwortung stehen, die Basler Meisterserie zu verlängern. «Wir werden reagieren», sagt Wicky, «das ist eine schöne Herausforderung für uns.» Der Walliser Jungtrainer – schlank, sportlich gekleidet und mit modischer Brille – erinnerte an der Seitenlinie an einen eifrigen Sportstudenten. Er versuchte, Ruhe auszustrahlen, in der Hitze der Emotionen gelang ihm das nicht immer. Zumal es sein Team nie schaffte, die Kontrolle über das Geschehen zu erlangen.

Wicky hatte in der Vorbereitung taktisch einiges experimentiert, doch die Dreierkette hinten sowie Matias Delgado in einer sehr defensiven Gestalterrolle packte der Coach in Bern dann doch nicht aus. Er nominierte sein Team im gewohnten 4-2-3-1-System und änderte diese Ausrichtung erst in der Schlussphase.

Insgesamt war es ein erstaunlich harmloser, schwacher Auftritt des helvetischen Giganten. Spielerisch gelang den Baslern wenig, ihnen unterliefen viele leichte Fehler, einzig der wie immer leidenschaftliche Flügel Renato Steffen lehnte sich an alter Arbeitsstätte entschlossen gegen die Niederlage auf.

Streller: «Keine Sorgen»

Natürlich bleibt der FC Basel trotz des 0:2 in Bern der grosse Ligafavorit. «Ich mache mir keine Sorgen», sagt Marco Streller, «das war doch nur ein Spiel.» Er sei sehr entspannt, erklärt der sehr entspannt wirkende Sportchef einmal, denn er wisse um die Qualität im Team des FCB. «Man darf nicht vergessen, dass auch YB eine gute Mannschaft hat. Und Fussballer, die mit indivi­dueller Klasse jederzeit ein Spiel entscheiden können. Wie heute.»

Ob die sachlichen Voten und die abgeklärte Haltung der Basler mit dem Zustand des Vereins korrespondieren, werden die nächsten Wochen zeigen. So schnell verliert ein Serienmeister, der seit 2010 stets triumphierte, sein Selbstverständnis und sein Selbstvertrauen nicht. Und doch könnte die Niederlage in Bern den FCB zumindest ein bisschen ins Grübeln gebracht haben. (Berner Zeitung)