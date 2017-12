Der Letzte siegt im Derby mit Rumpfteam

Die Ausgangslage vor dem zweiten Derby war ähnlich gewesen wie im August. YB trat als sou­veräner Tabellenführer an, Thun hatte nach Niederlagen das Messer am Hals. Trotzdem gab es nun einen Unterschied: Beim 4:0-Coup in Bern hatten die Oberländer noch gehörig viel Glück beanspruchen müssen, am Sonntag war ihr 3:1-Sieg über den Kantons­rivalen verdient.Die Young Boys wirkten drei Tage nach dem Einzug in den ­Cuphalbfinal im Schneetreiben gegen St. Gallen müde und kraftlos.

Die dritte Niederlage der Saison war die logische Folge. «Thun war uns überlegen, wir waren zu wenig gut. Das ist deshalb für uns die verdienteste Niederlage in dieser Meisterschaft», sagte Adi Hütter. Dass sein Team nach dem Ausrutscher gegen Lausanne ausgerechnet zweimal gegen Thun als Verlierer vom Platz gehen musste, wollte der Österreicher nicht überbewerten.

«Wir haben ganz sicher kein Thun-Trauma. Aber die sechs vergebenen Punkte gegen sie tun uns natürlich sehr weh.» YB liegt eine Runde vor Halbzeit nur noch vier Punkte vor Verfolger und Titelverteidiger Basel. «Basel ist in bestechender Form», hielt Hütter fest und ergänzte: «Wir aber auch. Das war nun das erste Mal, dass wir nach einem FCB-Sieg nicht antworten konnten.»

«Wir haben ganz sicher kein Thun-Trauma. Aber die sechs vergebenen Punkte tun uns natürlich sehr weh.»YB-Trainer Adi Hütter

Thuner Nadelstiche

Davon waren die Berner am Sonntag weit entfernt. Die Favoriten vermochten sich kaum Chancen zu erarbeiten. Ein Schuss ins Aussennetz von Topskorer Jean-Pierre Nsame blieb lange die ­gefährlichste Aktion. Auf der Gegenseite setzten die Thuner immer wieder Nadelstiche. Sandro Lauper sah seine Schüsse in der Startviertelstunde zweimal geblockt. Thuns Torjäger Simone Rapp scheiterte mit einem Kopfball an YB-Goalie David von Ballmoos.

Nach einer halben Stunde liess Rapp Verteidiger Kasim Nuhu ins Leere rutschen, flankte zur Mitte, wo Stefan Glarner völlig unbedrängt mit einem Kopfball das 1:0 erzielen konnte. Fast hätten die Berner eine schnelle Antwort gehabt. Michel Aebischer kam vor Thuns Francesco Ruberto zum Abschluss. Der Goalie, der in den vergangenen zwei Partien gegen St. Gallen (1:2) und im Cup gegen den FCZ (3:4) mehrmals floppte, parierte aber mit einer Fussabwehr.

Im dreissigsten Spiel der Saison vermochten die Berner nach dem Seitenwechsel nur kurz das Tempo zu erhöhen. Aebischer und Jordan Lotomba kamen zu Chancen. Die Oberländer blieben jedoch mit ihren Kontern gefährlicher. Eine Kombination über Dejan Sorgic und Stefan Glarner hätte Moreno Costanzo krönen müssen. Sein Versuch flog indes weit über das Tor. Das 2:0 fiel doch noch. Die Young Boys konnten FCT-Captain Dennis Hediger nicht am Flanken hindern. Der Ball landete bei Sorgic, der von Ballmoos keine Abwehrchance liess.

Doch diesmal hatten die Berner tatsächlich eine schnelle Antwort bereit. Der für den ungenügenden Nsame eingewechselte Guillaume Hoarau bediente Miralem Sulejmani – 1:2.

Kein Thuner Zittern

Bei den Thunern kamen unweigerlich Gedanken an den vergangenen Mittwoch auf, als sie im Cup in der 85. Minute beim FC Zürich 3:1 geführt hatten und dann nach drei Gegentoren in neun Minuten noch als Verlierer vom Platz mussten. «Zwangsläufig kam diese Cupangst auf», gestand Marc Schneider. Der Trainer durfte danach aber zufrieden konstatieren, dass seine jungen Akteure aus der Lektion im Letzigrund gelernt haben. Die Thuner, bei denen immer noch neun Spieler fehlten, liessen sich nicht mehr so stark zurückdrängen wie in Zürich.

Stattdessen gelang Sekunden vor dem Abpfiff Rapp das 3:1. Der Stürmer zog mit seinem neunten Ligatreffer mit Topskorer Nsame gleich. Wichtiger für die Oberländer war indes, dass sie sich mit dem Exploit etwas aus ihrer schwierigen Situation befreien konnten. Sie liegen wieder einen Zähler vor Luzern und Sion. «Die schlechten Gedanken sind weg, die Jungs haben das gut gemacht», lobte Schneider. Wie für die Thuner am Tabellenende bleibt aber auch für die Young Boys an der Tabellenspitze der Druck gross. (Berner Zeitung)