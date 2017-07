«Die Effizienz hat uns den Sieg gebracht»

Die Young Boys erwischen den perfekten Saisonstart und zwingen den Serienmeister aus Basel mit 2:0 in die Knie. Nicht alles lief perfekt – vor allem in der ersten Halbzeit haperte es an gewissen Stellen: «das Gute war, dass wir mit 0:0 in die Pause durften», meinte beispielsweise David von Ballmoos.

Mithilfe der Unterstützung der Fans und klaren Worten von Adi Hütter in der Pause kam es aber dennoch zum erhofften und viel umjubelten Sieg. «Das pusht einen vorwärts», meint Loris Benito. Dennoch sind sich Benito und von Ballmoos bewusst, dass man nun nicht zurücklehnen darf. Zudem werfen sie einen Blick auf das Mittwoch-Spiel in Kiew.