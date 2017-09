Embolo darf wieder von Beginn weg ran

Zuhause gegen Bayer Leverkusen resultiert in der siebten Bundesliga-Runde ein 1:1. Den Gegentreffer kassierten die Schalker, als Embolo den Platz schon verlassen hatte. Der zur Pause eingewechselte Leon Bailey, auf den Flügeln ein direkter Konkurrent des nicht zum Einsatz gekommenen Admir Mehmedi, war nach einer Stunde mit einem abgelenkten Schuss für die Leverkusener erfolgreich.

Sieben Minuten zuvor hatte Breel Embolo sein Pensum beendet, ohne dass er sich positiv in Szene hatte setzen können. Für den Schalker Führungstreffer war Leon Goretzka nach einer guten halben Stunde mit einem direkt verwandelten Freistoss zuständig.

Wie ein Sieger

Die beiden für ihr Potenzial zu unbeständigen Equipen treten damit im Bundesliga-Mittelfeld auf der Stelle. Embolo dürfte sich dennoch wie ein Sieger gefühlt haben. Der 20-jährige Schweizer Publikumsliebling hatte sich im Vorjahr am exakt gleichen Spieltag unter anderem einen Knöchel- und Wadenbeinbruch zugezogen und wurde nun vom eigenen Anhang mit einem imposant lauten Applaus in der Startelf zurück empfangen. Nach zuvor drei Teileinsätzen in der Liga durfte Embolo zum ersten Mal von Beginn weg ran.

Wie ernst es um die sportliche Zukunft des baldigen Nationalmannschafts-Rückkehrers gestanden war, verriet Schalkes Manager Christian Heidel vor der Partie: «Seine Karriere war ernsthaft in Gefahr.»

Telegramm und Rangliste:

Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:1 (1:0). - 61'515 Zuschauer. - Tore: 34. Goretzka 1:0. 61. Bailey 1:1. - Bemerkungen: Schalke mit Embolo (bis 54./zum 1. Mal in der Startelf nach langer Verletzungspause), Leverkusen ohne Mehmedi (Ersatz). Resultat: Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:1.

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 6/16 (19:1). 2. Hoffenheim 6/14 (11:5). 3. Bayern München 6/13 (14:5). 4. Hannover 96 6/12 (6:2). 5. Augsburg 6/11 (8:4). 6. RB Leipzig 6/10 (10:7). 7. Schalke 04 7/10 (8:9). 8. Hertha Berlin 6/8 (6:6). 9. Borussia Mönchengladbach 6/8 (8:11). 10. Bayer Leverkusen 7/8 (13:11). 11. Eintracht Frankfurt 6/7 (4:5). 12. VfB Stuttgart 6/7 (3:7). 13. Wolfsburg 6/6 (5:8). 14. Mainz 05 6/6 (6:10). 15. Hamburger SV 6/6 (4:11). 16. SC Freiburg 6/4 (2:9). 17. Werder Bremen 6/3 (3:7). 18. 1. FC Köln 6/1 (1:13). (oli/si)