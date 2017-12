FCZ schlägt St. Gallen – Thun schockt Leader YB

Der FC Zürich festigt in der Tabelle den 3. Rang hinter dem Spitzenduo YB und Basel. Die Zürcher gewinnen das Verfolgerduell in St. Gallen 3:1. Beim 4:3 im Cup unter der Woche gegen den FC Thun hatte der FCZ mit einer spektakulären Schlussphase und drei späten Treffern die Partie noch gedreht, gegen St. Gallen legten die Zürcher den Grundstein zum Sieg in der Startviertelstunde.

Präsent, zielstrebig und effizient trat die Mannschaft von Uli Forte von Beginn an auf. Symptomatisch für den Auftritt der Zürcher in den ersten 45 Minuten war das 2:0 in der 12. Minute, als Adrian Winter nach einem schönen Seitenwechsel von Roberto Rodriguez den Ball mit der Brust gekonnt annahm und diesen aus 14 Metern herrlich in den Winkel schoss. Fünf Minuten zuvor hatte der Isländer Victor Palsson mit seinem ersten Treffer in der Super League die Gäste in Führung gebracht.

St. Gallen nach der Pause engagierter

Mit einem Treffer aus dem Nichts in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kehrte beim Heimteam die Hoffnung auf ein positives Resultat zurück, nachdem der 19-jährige Nigerianer Stephen Odey in seinem ersten Spiel für den FCZ von Beginn nach knapp einer halben Stunde das 3:0 und damit die Vorentscheidung verpasst hatte. Nach einem Fehler von Alain Nef schaffte Roman Buess mit seinem fünften Saisontor den Anschluss zum 1:2.

Das Heimteam trat nach der Pause engagierter und spielstärker auf und kam durch Danijel Aleksic in der 53. Minute zu seiner besten Ausgleichschance. Der Serbe agierte aber zu eigensinnig und scheiterte an FCZ-Keeper Andris Vanins. Für das Heimteam erwies sich somit die Hypothek der schwachen Startphase als zu gross. Die Siegsicherung für den FCZ gelang Raphael Dwamena. Der Ghanaer traf kurz nach seiner Einwechslung zum 3:1. Es war der erste Treffer des Stürmer seit Mitte Oktober.

Starke Thuner Reaktion nach Enttäuschung im Cup

Drei Tage nach dem spektakulären und für sie niederschmetternden 3:4 im Cup beim FCZ landen die Fussballer des FC Thun einen Coup in der Meisterschaft. Sie gewinnen gegen die Young Boys 3:1. Das Resultat im Kantonalduell war eine ähnlich grosse Überraschung, wie es der 4:0-Sieg der Berner Oberländer Anfang August im Stade de Suisse gewesen war. Die Tor bis zur Entscheidung erzielten der nicht als Goalgetter bekannte Thuner Rechtsverteidiger Stefan Glarner acht Minuten vor der Pause sowie kurz nach einander in der zweiten Halbzeit Dejan Sorgic zum 2:0 und Miralem Sulejmani zum 2:1. Direkt nach dem 3:1 von Simone Rapp in der Nachspielzeit ertönte der Schlusspfiff. Thuns Trainer Marc Schneider zog aus der Überforderung der Abwehr in der Schlussphase des 3:4 verlorenen Cupspiels beim FCZ Konsequenzen. Er liess die Mannschaft entgegen seinen Gewohnheiten in einem defensiveren Grundkonzept spielen, mit einen Dreier- respektive Fünferabwehr.

Es zahlte sich aus. Im neuen Kostüm gefielen die Berner Oberländer von Anfang an. Sie schnürten die favorisierten Stadtberner fast 20 Minuten lang ein und kamen zu drei guten Möglichkeiten. YB-Verteidiger Kasim Nuhu musste einen Direktschuss von Sandro Lauper aus rund 18 Metern in höchster Not mit dem Kopf entschärfen. Als die Young Boys zaghaft besser ins Spiel bekommen waren, schlugen die Thuner zu. Nach 37 Minuten verwertete Glarner eine präzise Flanke von Simone Rapp mit einem unhaltbaren Kopfball-Lob. Glarner war unbedrängt und hatte alle Zeit, den Kopfball vorzubereiten. Die ganze Aktion von Moreno Costanzo über Rapp zu Glarner erinnerte an ein lockeres Spielchen nach einem harten Training.

Schlechte Bilanz gegen Thun

Die Young Boys enttäuschten mehr als beim besagten 0:4 im August. Sie erspielten sich damals zahlreiche Chancen, verwerteten aber keine davon. Diesmal kam das Anschlusstor in der 75. Minute bei der allerersten reellen Chance zustande. Guillaume Hoarau spielte dabei Sulejmani mit einem prächtigen Absatzpass frei. Im Gesamten jedoch zeigte auch Hoaraus Hereinnahme anstelle von Jean-Pierre Nsame kaum Wirkung. Zwei halbbatzige Möglichkeiten von Michel Aebischer, der den weiterhin verletzten Sékou Sanogo vertrat, war nebst dem Tor alles, was die Mannschaft von Trainer Adi Hütter zustande brachte.

In der letzten Viertelstunde liess YB jeden Sturmlauf, jedes Auflehnen gegen die drohende Niederlage vermissen. Sollten sie am Schluss der Meisterschaft abermals hinter Basel klassiert sein, müssten die Young Boys wohl feststellen, dass sie zu viele Punkte gegen schwächere Mannschaften liegengelassen haben. Gegen den potentiellen Absteiger Thun holten die Basler in diesem Herbst sechs Punkte (5:1 Tore), die Berner dagegen beim Torverhältnis von 1:7 keinen einzigen.

Lugano siegt bei den Grasshoppers

Dem FC Lugano gelingt gegen die Grasshoppers die Revanche für das Ausscheiden unter der Woche im Cup im Penaltyschiessen. Die Tessiner siegen im Letzigrund 1:0. Fulvio Sulmoni entschied die Partie vor 4100 Zuschauern mit seinem Treffer in der 68. Minute. Der Innenverteidiger traf nach einem Corner von Davide Mariani und einer Kopfballverlängerung von Alexander Gerndt zum Tor des Tages.

Im Vergleich zur Partie am Donnerstag im Cornaredo war die Partie im Letzigrund bereits vor dem Treffer animiert verlaufen. Während die Zürcher vor der Pause ein Chancenplus verzeichneten, traten die Gäste aus dem Tessin nach dem Seitenwechsel zielstrebiger auf. Sulmoni hatte sich bereits in der 51. Minute die Chance zur Führung geboten, als er alleinstehend zum Kopfball kam, vier Minuten später parierte GC-Torhüter Heinz Lindner den Abschluss von Dragan Mihajlovic.

Die Zürcher hingegen taten sich mit Fortdauer der Partie in der Offensive immer schwerer und schafften es nicht, auf den Verlusttreffer zu reagieren. Die erste Heimniederlage unter Murat Yakin war die logische Folge des schwachen Auftritts der Zürcher, die zum dritten Mal in Serie ohne Torerfolg blieben. Die besten Möglichkeiten hatte sich dem Rekordmeister nach einer Viertelstunde geboten, als zuerst Albion Avdijaj mit seinem Abschluss an David Da Costa scheiterte und im Nachschuss Marko Basic das leere Tore verfehlte.

St. Gallen - Zürich 1:3 (1:2)

12'577 Zuschauer. SR Bieri.

Tore: 7. Palsson 0:1. 12. Winter (Rodriguez) 0:2. 45. Buess (Barnetta) 1:2. 82. Dwamena (Bangura) 1:3.

St. Gallen: Lopar; Lüchinger, Hefti (40. Gönitzer), Haggui, Wittwer; Barnetta (70. Aratore), Kukuruzovic, Taipi (89. Toko), Aleksic; Babic, Buess.

Zürich: Vanins; Nef, Bangura, Brunner; Winter, Palsson, Rüegg, Pa Modou; Odey (67. Dwamena), Frey (86. Cavusevic), Rodriguez (81. Sarr).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Tschernegg (gesperrt), Ajeti, Musavu-King, Ben Khalifa, Tafer, Wiss (alle verletzt), Zürich ohne Koné (gesperrt), Alesevic, Kempter, Maouche, Marchesano, Schönbächler (alle verletzt). 40. Hefti verletzt ausgeschieden. 88. Lattenschuss Buess. Verwarnungen: 23. Frey (Foul). 37. Barnetta (Reklamieren). 47. Buess (Unsportlichkeit). 73. Taipi (Reklamieren).



Thun - Young Boys 3:1 (2:1)

7627 Zuschauer. SR Amhof.

Tore: 37. Glarner (Rapp) 1:0. 73. Sorgic (Hediger) 2:0. 75. Sulejmani (Hoarau) 2:1. 93. Rapp (Kablan) 3:1.

Thun: Ruberto; Bürgy, Gelmi, Righetti; Glarner, Hediger, Lauper, Kablan; Costanzo (76. Spielmann); Rapp, Sorgic (87. Dzonlagic).

Young Boys: Von Ballmoos; Lotomba (72. Schick), Nuhu, von Bergen, Benito; Fassnacht, Sow, Aebischer, Sulejmani (86. Moumi Ngamaleu); Nsame (46. Hoarau), Assalé.

Bemerkungen: Thun ohne Tosetti, Rodrigues, Facchinetti, Bigler, Alessandrini, Hunziker, Sutter, Schäppi (alle verletzt) und Faivre (krank). Young Boys ohne Mbabu (gesperrt), Sanogo, Bertone und Seferi (alle verletzt). Letztes Super-League-Spiel von Schiedsrichter Sascha Amhof. Verwarnungen: 56. Sow (Foul), 62. Hediger (Foul), 67. Fassnacht (Foul).



Grasshoppers - Lugano 0:1 (0:0)

4100 Zuschauer. SR Fähndrich.

Tor: 68. Sulmoni (Gerndt) 0:1.

Grasshoppers: Lindner; Bergström, Vilotic, Zesiger; Lavanchy (46. Pusic), Basic, Pickel (76. Bahoui), Doumbia; Bajrami, Andersen; Avdijaj (59. Munsy). Lugano: Da Costa; Rouiller, Sulmoni, Golemic, Daprelà; Sabbatini, Piccinocchi; Mihajlovic, Mariani (90. Vecsei), Culina (57. Gerndt); Carlinhos (57. Bottani).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Djuricin, Jeffren, Pnishi, Sigurjonsson (alle verletzt). Verwarnungen: 30. Mariani (Foul). 34. Carlinhos (Foul). 79. Pusic (Foul). 85. Zesiger (Foul). (lif/sda)