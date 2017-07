Gemischte Gefühle bei YB

Am Ende eines hektischen Abends in Kiew wissen die Young Boys nicht so genau, wie sie ihre Leistung bewerten sollen. Adi Hütter zeigt sich in seiner ersten Analyse überraschend positiv und spricht davon, dass eigentlich vieles aufgegangen sei: «Bis zum dritten Gegentor.»

Der Trainer kritisiert dann doch noch das Defensivverhalten seiner Mannschaft bei allen Kiewer Treffern, verzichtet aber auf eine Einzelkritik. «Wir haben als Mannschaft verloren», sagt Hütter.

Der Österreicher zeigt sich angesichts des über weite Strecken harmlosen und enttäuschenden Auftritts seines Teams erstaunlich zufrieden: «Wir schossen ein Auswärtstor, das war ein Ziel von uns. Und eine 1:2-Niederlage wäre eine gute Ausgangslage für das Rückspiel gewesen.»

Es braucht ein perfektes Spiel

Nun müssen die Young Boys am nächsten Mittwoch im Stade de Suisse im Rückspiel mindestens 2:0 gewinnen. «Das ist sicher möglich», sagt Sportchef Christoph Spycher, «aber wir benötigen dazu einen perfekten Match. Wie letztes Jahr gegen Schachtar Donezk.»

Damals hatte YB das Hinspiel in der Ukraine 0:2 ver­loren, sich eine Woche später in Bern aber im Elfmeterschiessen sensationell durchgesetzt. «Ich war gegen Donezk nicht dabei», sagt der letztjährige Thuner Christian Fassnacht, «aber ich kenne die Geschichte natürlich. Sie gibt uns Mut.»

Fassnacht zieht ebenfalls ein zwiespältiges Fazit der Begegnung in Kiew: «Ich freute mich sehr, stand ich in der Startformation. Später schoss ich ein Tor, das war ein grosses Glücksgefühl. Aber es ist sehr ärgerlich, kassierten wir gleich darauf den dritten Gegentreffer.»

Die gemischte Gefühlslage der Young Boys passt zu einem selt­samen Abend vor etwas mehr als 36'000 Zuschauern im Olympiastadion. Vor der Pause, als die Berner das Geschehen einigermassen im Griff hatten, präsentierte sich Dynamo Kiew bei seinen zwei Chancen effizient.

Und in der zweiten Halbzeit, als der Gastgeber deutlich überlegen war, erspielte sich YB merkwürdigerweise eine leicht bessere Ausgangslage. Captain Steve von Bergen ist aber bewusst, dass sich seine Mannschaft nach der 1:3-Niederlage im zweiten Treffen mit Kiew deutlich steigern muss. «Wir haben sehr einfache Gegentore erhalten», sagt er, «das darf uns nicht passieren.»

Einmal habe YB einen Einwurf, fünf Sekunden später falle das 1:0. Dann passiere ein Fehlpass im Aufbau, fünf Sekunden später schiesse Kiew das 2:0. «Und beim 3:1 agieren wir auch sehr ungeschickt bei diesem langen Ball», sagt von Bergen, der bei den ersten zwei Gegentoren gegen Andrei Jarmolenko nicht die allerbeste Figur abgab.

«Vor dem 1:0 gibt es einen Prellball, Jarmolenko kommt mit viel Tempo, er war einfach schneller», erklärt von Bergen. «Und vor dem 2:0 verhindere ich, dass er mit seinem starken linken Fuss schiessen kann. Er geht über rechts und spielt den Ball in die Mitte.» Auch wegen Andrei Jarmolenko reist YB am Donnerstag leicht ernüchtert zurück nach Bern. (fdr)