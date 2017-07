Hütter: «Es ist unser grosses Ziel, den FCB herauszufordern»

Was beschäftigt den YB-Trainer in diesen Tagen am meisten?

Adi Hütter: Die kommenden Aufgaben, mit dem Start am Samstag gegen Basel und am Mittwoch in Kiew. Und natürlich denke ich ­regelmässig an die Aufstellung.

Die Vorbereitung verlief top...

...das können wir in ein paar Wochen beurteilen. Wichtig für mich ist: Es war eine klare Steigerung vorhanden, vom Burkhalter-Cup bis zum 5:1-Sieg gegen Benfica. Man muss das alles richtig einordnen. Beim 1:4 gegen Grosny waren wir nicht so schwach, beim 5:1 gegen Benfica nicht so überlegen. Aber wir haben uns von Woche 1 bis 4 deutlich verbessert, wir sind fokussiert, wir sind bereit.

Haben Sie es schon einmal erlebt, keinen Verletzten zu haben?

Nein. Man hat sonst immer verletzte oder angeschlagene Spieler. Wir konnten qualitativ hochwertig trainieren, haben auf jeder Position eine Alternative, das ist ideal, selbst wenn es dazu führt, dass es auch auf der Bank eng wird. Ich bin mir bewusst, dass sich das ganz schnell ändern kann. In Anbetracht unserer Dreifachbelastung werden wir ­jeden Spieler brauchen.

Selbst die Tribüne wird am Samstag prominent mit YB-Spielern besetzt sein.

Alle können nicht aufs Matchblatt, das ist ein Luxusproblem. Vor allem, weil ich bedenkenlos jeden Spieler aufstellen könnte.

Ist das Kader heute also besser besetzt als vor zwei Monaten?

Fragen Sie mich in einem halben Jahr wieder (schmunzelt). Wir haben grundsätzlich alle ein sehr gutes Gefühl, weil wir unseren Worten zu 100 Prozent Taten ­haben folgen lassen. Wir holten junge, entwicklungsfähige, talentierte Fussballer, die Mischung passt. Das sieht alles sehr gut aus.

Bei YB und rund um den Verein herrscht eine grosse Euphorie, sogar im «Blick» wurden die Young Boys auf Rang 1 getippt. Und das alles, obwohl in den letzten 12 Monaten mehrere Stammspieler den Verein verlassen haben. Auf was führen Sie diese Begeisterung zurück?

Zuletzt hat der klare Sieg gegen Benfica dazu geführt, dass die ­Erwartungen noch einmal gestiegen sind. Insgesamt stimmt die Richtung, ich denke, die Leute spüren das. Und die Experten setzen sicher auch Hoffnung in uns, damit die Saison spannender wird. Wenn wir gut starten und konzentriert bleiben, können wir viel bewegen, im Team und im Klub ist grosser Hunger auf Erfolge vorhanden. Nun wollen wir aber mal starten, es warten bis Ende August elf Spiele in englischen Wochen. Und wir müssen auch bescheiden sein.

Wie meinen Sie das?

Wir haben ein starkes Kader, keine Frage, aber es braucht auch Zeit, das vergessen die Menschen manchmal. Man kann nicht erwarten, dass unsere neuen, jungen Spieler vom ersten Tag an brillieren und Bäume ausreissen. Es sind alles hoffnungsvolle Fussballer, die aber fast alle zu einem grösseren Klub kommen und vielleicht auch mal einen kleinen Rückschlag erleiden können.

Auf welchen Tabellenrang ­setzen eigentlich Sie YB?

Ich möchte mich nicht festlegen.

Das ist eine langweilige Antwort.

Ihr Journalisten müsst das ­machen, das ist eure Arbeit. Es bringt mir und dem Verein wenig, wenn ich nun sage, dass wir Meister werden wollen. Dann wird mir diese Aussage bei jedem Unentschieden um die Ohren gehauen.

Und wenn Sie Journalist wären?

Diese Frage stellt sich nicht, weil ich nicht Journalist bin. Wie sieht es denn die Berner Zeitung?

Rang 1 oder Rang 2...

...letztes Jahr waren wir in Ihrer Zeitung auf Rang 1.

Das war der Schnitt aus allen Prognosen bei uns auf der Redaktion. Diesmal ist es sehr eng, Sie können den Joker setzen.

Okay, Rang 1,5... nein, ernsthaft: Ich finde es immer schwierig, Prognosen abzugeben. Vor einem Jahr hatten wir nach dem Weiterkommen gegen Donezk auch eine riesengrosse Euphorie im August, dann kamen die Verletzten, es gab Unruhe, Basel zog davon. Es kann schnell gehen im Fussball. Es ist unser grosses Ziel, den FCB herauszufordern. Dazu brauchen wir bessere Ergebnisse und Auftritte gegen die vermeintlich kleineren Teams. In den Duellen gegen Basel und Sion waren wir besser, das zeigt ja auch die Bilanz von 7:4-Punkten gegen den FCB.

Also, anders gefragt: Welche Punktzahl schwebt Ihnen vor?

Wir hatten nun wieder 69 Punkte, wir wollen diesmal die 70-Punkte-Marke überschreiten, als Meister braucht man 75 bis 80. Intern haben wir uns auf gemeinsame Ziele verständigt.

Die Sie gerne an dieser Stelle öffentlich machen dürfen. Rang 2 in der Liga, Erreichen einer europäischen Gruppenphase sowie Überwintern im Cup?

Ich glaube, es bringt uns wenig, schon an den Mai zu denken. Wir haben vor allem über das erste Halbjahr geredet. Es geht darum, an Basel dranzubleiben, im Europacup nicht auszuscheiden, weil das für den Verein und die Entwicklung der jungen Fussballer sehr wichtig ist, sowie im Cup auch 2018 noch dabei zu sein. Und dann legen wir in der Winterpause neue Ziele fest.

Beim FC Basel hat die Führung komplett geändert. Kann das eine Chance für YB sein?

Das kann ich nicht beurteilen. Wir hatten im Herbst auch über Nacht einen neuen Sportchef und einen neuen CEO. Es hat uns nicht geschadet. Der FC Basel ist sehr gut positioniert und hat ein überragendes Team, deshalb glaube ich nicht, dass er wegen der personellen Wechsel in Probleme geraten könnte. Im Übrigen haben wir in der Mannschaft mehr verändert als Basel.

Der Rest der Liga ist chancenlos.

Das würde ich keinesfalls so sagen. In Österreich ist es fast schon normal, dass der Aufsteiger vorne mitspielt. Und Zürich ist ein sehr starker Aufsteiger. Ich bin gespannt auf St. Gallen, aber es ist wie bei GC, Luzern oder Sion schwierig abzuschätzen, wie stark die Mannschaft ist. Ich glaube ganz einfach, dass es eine spannendere Saison gibt und Basel auch mal an einem anderen Ort als im Stade de Suisse verliert.

Sprechen wir noch kurz über Ihr Team. Kann David von Ballmoos im Tor Yvon Mvogo ersetzen?

Er kann eine neue Ära einläuten. David hinterlässt einen grossartigen Eindruck, ist kräftig, stark bei Flanken, im 1-gegen-1 präsent, hat eine gute Reaktion. Aber er ist ein junger Spieler, der Start gegen Basel und Kiew ist auch für ihn steil. Ich bin gespannt auf ihn. Und wir haben ja zum Glück mit Marco Wölfli einen erfahrenen Topgoalie als Unterstützung.

Wieso steht Kasim Nuhu in der Innenverteidigung in der Hierarchie derzeit vor Marco Bürki und Gregory Wüthrich?

Er hat wie Steve von Bergen eine starke Vorbereitung absolviert, spielt gut hinten heraus. Gregory Wüthrich war lange verletzt, er benötigt Geduld, wird aber wie Marco Bürki eine grosse Hilfe sein. Marco ist extrem nahe am Team, er ist ein guter Linksfuss und eine Leaderfigur, ihm gehört die Zukunft. Es werden alle auf ihre Einsätze kommen. Doch wir müssen enorm vorsichtig sein.

In welcher Beziehung?

Wir spielen am Samstag gegen Basel, das Stadion wird voll sein, der Druck ist gross. Da wäre es nicht ideal, würden wir alle neuen, jungen Spieler aufstellen und möglicherweise verheizen.

Das heisst, Christian Fassnacht wird in der Offensive der Joker sein wie Djibril Sow im zentralen Mittelfeld, wo Michel Aebischer spielen wird?

(lacht) Ich werde die Aufstellung nicht an dieser Stelle kommunizieren. Wir haben eine tolle Auswahl an starken Spielern, und das in jedem Bereich, der Konkurrenzkampf tut allen gut. Das ist perfekt, vor allem weil wir je nach Spielstand reagieren können. Noch einmal: Wir werden jeden Spieler benötigen. Und wir werden viele Begegnungen bestreiten, in denen sich unsere tollen Fussballer präsentieren können.

Und was ist mit Ihnen? Sie wurden auch schon in der Bundes­liga gehandelt. Wann wechseln Sie in eine grosse Liga?

Das hat für mich derzeit keine Priorität. Ich sage meinem Berater immer, dass ich mich voll auf YB konzentrieren wolle.

Wir sprachen schon ein paar Mal über Trainer-Karrierepläne...

...die sich dann selten umsetzen lassen, weil wir so vom Tages­geschäft abhängig sind...

...aber wenn Sie mit YB in dieser Saison Erfolg haben, könnten Sie den nächsten Schritt in einem Jahr realisieren.

Ich fühle mich sehr wohl in Bern, war kürzlich erstmals in der Aare, das war herrlich. Es ist wunderschön hier, die Lebensqualität ist hoch. Und es gefällt mir wahnsinnig gut bei YB, die Dynamik stimmt. Wir wollen so weitermachen, die Leute mit attraktivem, begeisterndem Fussball ins Stadion locken. Ich gewinne aber auch gerne 2:0, es muss nicht immer ein 4:3 sein.

Ihr Vertrag läuft bis 2018. Laufen die Verhandlungen schon?

Nein, nein, wir waren zuletzt Tag und Nacht mit der Saisonvor­bereitung beschäftigt. Christoph Spycher macht das als Sportchef hervorragend, er hat alle Ideen umgesetzt, die Zusammenarbeit im Klub funktioniert. Wir wollen nun erfolgreich in die Saison starten, dann schauen wir weiter.

(Berner Zeitung)