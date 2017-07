Lobanowskis Erben und der verratene Geist der Ikone

Jüngere Menschen werden die Aussage merkwürdig finden – aber Dynamo Kiew ist einer der legendärsten Fussballklubs der Welt. Das liegt an der stolzen Vergangenheit, an den vielen Titeln in der Sowjetunion und in der ­Ukraine. Untrennbar verbunden ist der Glanz Dynamos mit Waleri Lobanowski. Jüngeren Menschen sei mitgeteilt, dass Lobanowski einer der einflussreichsten, erfolgreichsten Trainer der Geschichte ist, jahrzehntelang tätig bei Dynamo, aber auch als Coach der Sowjetunion sowie der Ukraine.

Der stille, kluge Lobanowski installierte in den Siebzigerjahren als erster Trainer die Viererkette in der Abwehr, er führte ­Kiew mit modernen Methoden zu zahlreichen Erfolgen, unter anderem zweimal im Europacup der Pokalsieger (1975, 1986). Als der 63-jährige Kiewer 2002 starb, nahm eine Viertelmillion Menschen an seiner Beerdigung teil. Lobanowski ist ein «Held der ­Ukraine», es ist die höchste Auszeichnung des Landes, und natürlich schwebt sein Geist immer noch über Dynamo Kiew.

Stabile Defensive

Die schwierigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Land haben jedoch auch dem Hauptstadtklub zugesetzt. Schachtar Donezk gilt heute als Nummer 1 der Liga, aber Kiew ist weiterhin regelmässiger Teilnehmer der Champions League. «Bei Dynamo werden immer noch gute Löhne bezahlt», sagt der ukrainische Journalist Oleg Zadernowski, «aber in den letzten Jahren stand das Team klar im Schatten von Donezk.»

Immerhin, der Saisonstart ist Kiew gelungen, mit zwei Siegen (2:0 gegen Odessa, 1:0 bei Schachtar im Prestigeduell) führt Dynamo die Tabelle an. «Der neue Trainer Alexander Chatskewitsch legt Wert auf eine stabile Defensive», erzählt Zadernowski. Auch er betont die Robustheit des Teams. «Und in der Offensive stehen einige begabte Fussballer.»

YB-Assistenztrainer Harald Gämperle weilte letzte Woche beim Saisonauftakt Dynamos gegen Odessa in Kiew. Die Partie fand nicht im Olympiastadion statt, weil die berüchtigten Fans im Supercup gegen Schachtar vor wenigen Wochen (0:2) mal wieder randaliert hatten – und Dynamo das Heimspiel vor leeren Rängen im Waleri-Lobanowski-Stadion austragen musste. «Kiew ist gut organisiert», sagt Gämperle, «und spielt im 4-2-3-1-System sehr diszipliniert.» Es habe kräftige Akteure im Team, wobei Dynamo im Gegensatz zu Schachtar stark auf einheimische Fussballer setzt.

Unbestrittener Star ist der 189 Zentimeter grosse Andrei Jarmolenko, der seit Jahren mit einem Wechsel in eine Topliga in Verbindung gebracht wird. Auch wegen seiner emotionalen Art klappte es für den 27-Jährigen nicht mit einem Transfer. Zudem soll Jarmolenko in Kiew sechs Millionen Dollar netto pro Saison verdienen.

Die Kopfballstärke Kiews

Die Defensive wird vom rustikalen Kroaten Domagoj Vida dirigiert, auch die anderen Verteidiger gehen wenig zimperlich zur Sache. Und vorn bildet der Paraguayer Derlis González, einst bei Basel, mit Jarmolenko ein äusserst schnelles, gefährliches Flügelpaar. Im Sturm wartet Diemerci Mbokani auf Vorlagen. Der bullige Kongolese, früher bei Monaco, Anderlecht und Wolfsburg, hatte die zwei letzten Saisons leihweise in der Premier League (Norwich und Hull) absolviert – und erzielte am Samstag gegen Donezk das Siegtor. «Wir müssen bei Flanken und Eckbällen aufmerksam sein», sagt Gämperle. «Kiew ist enorm kopfballstark.»

Waleri Lobanowski würde sich ärgern über die aktuelle, sehr ­realistische Spielweise Dynamo Kiews. Sie ist weit entfernt von der Idee des totalen Fussballs des ­genialen Revolutionärs. (Berner Zeitung)