Tiefe Stimme, hohe Ansprüche

Wenn er spricht, füllt der Klang seiner Stimme den Raum. Jean-Pierre Nsame sänge in einem Chor vermutlich auch unter den Bässen am tiefsten. Was der Kameruner sagt, hinterlässt Eindruck. Weil er in gewisser Weise mächtig klingt, vor allem aber, weil er primär eines ausstrahlt: Selbstvertrauen.

Der Analytiker

Nsame ist mit neun Toren ­bester Torschütze der Super League. Die Ausbeute könnte ­erheblich grösser sein, der YB-Stürmer lässt immer wieder auch beste Gelegenheiten aus. Am Donnerstag im Cupviertelfinal gegen St. Gallen (2:1) hätte er das Spiel bereits vor der Pause entscheiden können. «Ich bin auf der Suche nach der konstanten Perfektion», sagt der 24-Jährige.

Konstante Perfektion – im Fussballgeschäft sind viele der Ansicht, das perfekte Spiel gebe es nicht. Nsame meint nicht primär die Arbeit im Training, wenn er sagt, er strebe nach dem Maximum. Zu Hause in seiner Wohnung in Schönbühl betreibt er intensive Videoanalysen, verbringt Stunden vor dem Bildschirm. «Le travail», die Arbeit, stecke hinter dem Erfolg.

Die Young Boys eilen derzeit von Sieg zu Sieg; mal glanzvoll, mal weniger souverän. «Wir verteidigen als Einheit und greifen als Einheit an», sagt Nsame. Dabei profitiere das Team von den unterschiedlichen Charakteren. Im Angriff verfügt YB über den wieselflinken Roger Assalé, den erfahrenen und kopfballstarken Strafraumstürmer Guillaume Hoarau, der während seiner Verletzungspause als Mentor für die YB-Angreifer wirkte – und über Nsame. Der kräftige Mann ist mit 188 Zentimetern Körpergrösse ein ähnlicher Spielertyp wie Hoarau. Nsame widerspricht: «Ich suche eher die Räume als Guillaume, gehe gern öfter in die Tiefe.»

Lob für Rapp

Gross gewachsen ist auch Thuns Simone Rapp, der den Young Boys morgen im Derby gegenübersteht. «Es ist kein Zufall, dass er in dieser Saison so häufig getroffen hat», sagt Nsame über seinen ersten Verfolger im Torschützenklassement. «Rapp hat viel Selbstvertrauen und erntet jetzt die Früchte seiner Arbeit.»

Die beiden kennen sich vom Galaabend der Swiss Football League Anfang Jahr, als der damals bei Servette engagierte Nsame als bester Spieler der Challenge League ausgezeichnet wurde. In Genf hat die Karriere des Kameruners Fahrt aufgenommen, in 31 Spielen erzielte der Stürmer 23 Tore. «Ich bin ein sentimentaler Typ, der das Vertrauen meines Umfelds spüren muss, um alles für den Erfolg geben zu können.» Bei Servette wie bei YB scheint das der Fall zu sein.

Das emotionale Wiedersehen

Mit seinen Leistungen und Toren ist Jean-Pierre Nsame wesentlich am YB-Höhenflug beteiligt. Aber auch Kameruns Nationaltrainer Hugo Broos ist auf den 24-Jährigen aufmerksam geworden. Anfang September debütierte Nsame im WM-Qualifikationsspiel gegen Nigeria (1:1). Für den Spieler noch wichtiger war indes eine private Begegnung. Die Reise in sein Geburtsland ermöglichte Nsame das Wiedersehen mit seiner Mutter, die er zuvor 18 Jahre lang nicht gesehen hatte. Sehr emotional sei die Reise gewesen, sagt Nsame.

Als 6-Jähriger ist er von seiner Geburtsstadt Douala, gemeinsam mit seinem Vater und seiner jüngeren Schwester, nach Frankreich gezogen, im Grossraum Paris aufgewachsen und fussballerisch ausgebildet worden. Seine Familie lebt noch immer dort, auch Bruder Tristan, der ihm besonders nahesteht.

YB erlebt einen spielintensiven Herbst, hat mit Ausnahme der Nationalmannschaftspausen in jeder Woche zwei Spiele bestritten. Nsame totalisiert in seinem ersten Halbjahr in Bern so viele Einsätze wie in der gesamten letzten Saison bei Servette. Die «semaines anglaises», englische Wochen, gefallen Nsame. «Für mich ist das der Rhythmus eines Spitzenklubs.» Es überrascht nicht, nennt Nsame, auf die interessanteste europäische Liga angesprochen, die Premier League. Mit seinen physischen Voraussetzungen passt er am besten nach England. Lukas Siegfried (Berner Zeitung)