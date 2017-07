YB-Noten: Grosses Gefälle

David von Ballmoos: Note 5

Es war ein bitterer Abend für den Youngster. Auszeichnen konnte er sich lange Zeit nicht, bei den Gegentoren machtlos. Wirkte sicher, zupackend bei hohen Bällen. Und Mitte der zweiten Halbzeit mit einer grandiosen Fussabwehr gegen Nikita Korzun.

Kevin Mbabu: Note 4,5

Hielt gut dagegen, hatte seine Defensivseite und den früheren Basler Derlis Gonzalez meistens im Griff. Ab und zu mit starken Ausflügen nach vorne. Bereitete das YB-Tor intelligent vor.

Kasim Nuhu: Note 3

Oft ordentlicher Vortrag, oft entschlossen in den Zweikämpfen, oft ruhig am Ball. Aber: mit Fehlpässen und Stellungsfehlern, bei den Gegentoren nicht stilsicher. Und vergab in der 80. Minute eine grosse Chance mit dem Kopf.

Steve von Bergen: Note 2,5

So reicht das nicht gegen einen Gegner von diesem Format. Liess sich vor dem 0:1 und vor dem 0:2 zu einfach von Andrei Jarmolenko ausspielen. Allerdings war es für den Routinier undankbar, weil er nach Fehlern der Mit­spieler ins Eins-zu-eins gegen den Offensivstar gehen musste.

Loris Benito: Note 2,5

Bekam es meistens mit Jarmolenko zu tun. Was eine schwierige Aufgabe war. Zwei Gegentore fielen über seine Seite, wobei Benito vor dem 2:0 unbedrängt einen ­bösen Fehlpass spielte.

Sékou Sanogo: Note 4,5

Wie erwartet tat seine Robustheit dem YB-Spiel gut. Behauptete sich stark in den Zweikämpfen, langte auch mal rustikal zu, musste aber kurz nach der Pause angeschlagen ausgewechselt werden.

Michel Aebischer: Note 3

Kam nicht ins Spiel, vermochte seine Passsicherheit nie auszuspielen, tat sich in den knackigen Duellen mit den robusten Kiew-Mittelfeldspielern schwer.

Yoric Ravet: Note 3,5

Erhielt wenig Bälle, rieb sich auf, war kein grosser Faktor.

Djibril Sow: Note 4

Geschickt am Ball, probierte einiges, schoss auch ein paarmal aufs Tor. Baute am Ende leicht ab.

Christian Fassnacht: Note 4

Ersetzte den leicht verletzten Miralem Sulejmani am rechten Flügel. Vermochte sich vorerst selten durchzusetzen, half aber defensiv mit. Und erzielte kurz vor Schluss das YB-Tor mit dem Kopf.

Guillaume Hoarau: Note 3

Wirkt nicht fit, wie gegen Basel ohne Einfluss. Wobei es für ihn schwierig war, weil er oft hoch angespielt wurde. Ballverlust vor dem 1:0, zögerlich vor dem 3:1.

Roger Assalé: Note 4,5

52. Minute für Sanogo. Flink, fleissig, probierte viel, mit dem tollen Pass vor Fassnachts Tor.

Leonardo Bertone: Note 4

62. Minute für Aebischer. Kämpferisch gut, nach vorne blass.

Jordan Lotomba: ohne Note

76. für Benito. YB-Debüt.



Noten:6 = herausragend; 5 = gut; 4 = solid; 3 = ungenügend; 2 = schlecht; 1 = sehr schlecht (Berner Zeitung)