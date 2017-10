Zarte Titelträume bei YB

Wie sieht die Bilanz aus?

Ausgezeichnet. Souveräner Leader in der Liga. Im Cup locker in den Achtelfinals, wo mit Münsingen eine weitere Pflichtaufgabe wartet. Und im Europacup wurde das Ziel, eine Gruppenphase zu erreichen, realisiert – in der Europa League sind die Young Boys nach zwei Spieltagen Zweite und ebenfalls auf Kurs.

Vermutlich ist es für die Aussichten in der Super League besser, wurde die Champions League verpasst. In der Königsklasse wären Fokus, Aufmerksamkeit, Belastung ungleich höher, Stammpersonal könnte kaum derart ausgeprägt geschont werden.

YB startete sehr stark in die Saison, spielte schwungvoll, schaltete überraschend Dynamo Kiew in der Champions-League-Qualifikation aus, überstand die Baisse gegen Ende August, schiesst wieder viele Tore, tritt attraktiv auf. In einigen Partien lief es günstig, zum Beispiel vorgestern gegen St. Gallen, als Roger Assalé in der ersten Hälfte für seinen Ellbogenschlag die Rote Karte hätte sehen können. Die Gala im Spitzenkampf und das 6:1 krönten das strenge Programm vor der zweiten Länderspielpause prunkvoll.

Was lief gut?

Das stark veränderte und verjüngte Team harmonierte sofort, die Integration der neuen Akteure klappte tadellos. Und die Abgänge einiger Leistungsträger wie Yvon Mvogo, Denis Zakaria und Yoric Ravet fielen weniger ins Gewicht als erwartet. Selbst die obligatorischen Verletzungen mehrerer Stammkräfte im Spätsommer bremsten YB diesmal nicht.

Das stark veränderte und verjüngte Team harmonierte sofort, die Integration der neuen Akteure klappte tadellos.

Guillaume Hoarau fehlt? Na und? Verteilen sich die vielen ­Tore des Franzosen halt auf mehrere Offensivspieler wie Assalé, Jean-Pierre Nsame und Christian Fassnacht. Unerwartet stabil präsentierte sich die Defensive, die in 10 Ligaspielen erst 8 Tore kassiert hat, 4 davon beim unglücklichen 0:4 gegen Thun. Ohne diese bittere Niederlage gegen den krassen Aussenseiter wäre die YB-Bilanz sogar meisterlich.

Was lief schlecht?

Es gab Partien, in denen offensiv wenig gelang. Meistens retteten sich die Young Boys aber zu einem halbwegs guten oder zumindest wertvollen Ergebnis, zuletzt in der Europa League bei Skënderbeu (1:1). Schwach (oder überfordert) agierte YB nur in den Auswärtsspielen in der Champions-League-Qualifikation in Kiew (1:3) und bei ZSKA Moskau (0:2). Beim 0:4 gegen Thun besass YB ein deutliches Chancenplus.

Wie arbeitet der Trainer?

Es ist Zeit für eine Vertragsverlängerung. Der Kontrakt von Adi Hütter läuft Ende Saison aus. Der Österreicher ist seit zwei Jahren in Bern, arbeitet stark, Fortschritte sind zu erkennen, das Team setzt das mutige 4-4-2-System Hütters ausbalanciert und spielfreudig um. Die notwendige Rotation wurde dem Coach nach dem 0:4 gegen Thun vorgeworfen, zuletzt machte sie sich bezahlt, die vorher geschonten Stammspieler wirkten gegen St. Gallen frisch.

Es gab Partien, in denen offensiv wenig gelang. Meistens retteten sich die Young Boys aber zu einem halbwegs guten Ergebnis.

Adi Hütter versteht auch das Spiel mit den Medien, ist ein kompetenter, smarter, glaubwürdiger Trainer, der selbstbewusst auftritt. Er trägt den Sparkurs des Klubs mit, hätte aber gerne ein breiteres Kader. Das sorgt intern für Diskussionsbedarf. Hütters Ziel ist die Bundesliga, bald wird er dort zum Thema – als Meister und Pokalsieger in Österreich sowie als Leader in der Schweiz. Zumal österreichische Trainer in Deutschland zuletzt überzeugten (Peter Stöger in Köln, Ralph Hasenhüttl in Leipzig).

Wer war bester Spieler?

Es gibt einige Kandidaten, in erster Linie der wirblige, auffällige, dribbelstarke Assalé, der nun sogar Effizienz im Torabschluss besitzt und fast unheimlich geworden ist. Unsere Wahl fällt aber auf Steve von Bergen. Anfang Saison wurde der 34-Jährige wegen des Alters und der eingebüssten Schnelligkeit infrage gestellt, später wurde er nach der Niederlage in Kiew hart kritisiert. Von Bergen rappelte sich auf, antwortete auf dem Platz, schwang sich zum stabilen Abwehrchef der jungen Defensive auf, erlaubte sich kaum Fehler, war überragend. An seiner Seite brillierten Talente wie der kräftige Kasim Nuhu. Von Bergen ist der Leader beim Leader, prägend auf und neben dem Platz.

Wer ist Aufsteiger der Saison?

Auch hier: die Qual der Wahl. Wer hätte denn vor einem halben Jahr gedacht, dass Akteure wie David von Ballmoos, Jordan Lotomba, Nuhu, Djibril Sow, Fassnacht, Assalé und Nsame wichtige Kräfte beim souveränen Super-League-Leader sind? Wir entscheiden uns für Kevin Mbabu, dessen bemerkenswerte Entwicklung rasant weitergeht. Offensiv ist der kräftige Puncher hinten rechts schon heute auf sehr, sehr hohem Niveau, defensiv ist er daran, die Stellungsfehler auszumerzen. Er ist einer von diversen YB-Spielern, die in eine grosse Liga wechseln dürften.

Wer ist Absteiger der Saison?

Kaum einer hat wirklich enttäuscht. Thorsten Schick überzeugte selten, auch andere Reservisten wie das lange verletzt ­gewesene Verteidigertalent Gregory Wüthrich und vor allem Abwehrspieler Marco Bürki nutzten ihre (wenigen) Chancen nicht. In dieser Kategorie aber muss zwingend Guillaume Hoarau genannt werden. Der sehr teure, sehr verletzungsanfällige, aber auch sehr torgefährliche Stürmer war kein Faktor. Er kehrte nach schwerer Hüftverletzung zu früh zurück, fehlte zuletzt wieder länger, aber es geht ja überraschend auch ohne ihn ganz gut.

Will YB in allen drei Wettbewerben erfolgreich bleiben, braucht das Team den Torjäger Hoarau.

Dennoch: Will YB in allen drei Wettbewerben erfolgreich bleiben, braucht das Team den Torjäger Hoarau. Aber nur in Bestform – und nicht als Mitläufer wie in dieser Spielzeit. Deshalb erhält der Franzose die notwendige Zeit, um fit zu werden. Und um vielleicht wieder zum besten Spieler der Liga zu werden.

Wie sieht die Perspektive aus?

Auf den ersten Blick fantastisch, zumal Rivale Basel schwächelt und bereits acht Punkte zurückliegt. Aber es ist immer noch zu früh, um vernünftig präzise Prognosen zu stellen, zumal es schnell geht im Fussball. YB fliegt hoch, fast zu hoch, betrachtet man Verkäufe, Verletzte, Verjüngung. Und der FCB beklagt ebenfalls Verletzungspech, er wird sich steigern. Allerdings ist es ein gutes Zeichen für die Young Boys, trauen sich andere Klubs gegen Basel endlich mehr zu – und gewinnen gegen den Serienmeister.

Im Cup und im Europacup sind die YB-Aussichten, zu überwintern, realistisch. Mehr Leistungsträger dürfen jedoch nicht ausfallen. Das Kader ist zwar personell relativ breit besetzt, die Reservisten aber brillierten kaum. Und das Berner Publikum glaubt wohl noch nicht so richtig an den YB-Höhenflug, die Zuschauerzahlen im Stade de Suisse sind mit Ausnahme des ausverkauften Startspiels gegen Basel (2:0) angesichts der starken Vorstellungen äusserst enttäuschend.

YB fliegt hoch, fast zu hoch, betrachtet man Verkäufe, Verletzte, Verjüngung.

Nach der zweiwöchigen Länderspielpause warten auf YB gleich vier Auswärtsspiele in Serie in allen Wettbewerben: Lausanne, Dynamo Kiew, Luzern, Münsingen. Danach geht es zu Hause gegen Sion und Kiew, ehe das Gastspiel beim FCB folgt. Liegen die Young Boys auch vor der dritten Länderspiele so deutlich voraus in der Liga, stehen sie wie erwartet im Cupviertelfinal und liegen im Europacup immer noch aussichtsreich im Rennen, haben sie erneut vieles richtig gemacht. Und dürfen vielleicht tatsächlich zart von Pokalgewinnen träumen.

Bei den letzten Titeln des Klubs 1986 in der Meisterschaft und 1987 im Cup waren übrigens nur drei aktuelle Kaderspieler geboren: Ersatzgoalie Marco Wölfli, Captain von Bergen und Stürmer Hoarau. (Berner Zeitung)