Arsenal gewinnt dank Aubameyang-Doppelpack Die Londoner schlagen Everton in einer packenden Partie 3:2. Manchester United und Wolverhampton gewinnen deutlich. dpa

Pierre-Emerick Aubameyang schiesst Arsenal mit seinem Doppelpack zum 3:2 Sieg über Everton. Hier trifft er zum zwischenzeitlichen 2:1. Mit seinen beiden Toren steht der Gunners-Captain nun bei 17 Saisontreffern in der Premier League. Kirsty Wigglesworth, Keystone Manchester United gewinnt gegen Watford zu Hause deutlich. Der 18-jährige Mason Greenwood sorgt in der 75. Minute für den 3:0-Endstand. Es ist bereits sein fünfter Saisontreffer in der Premier League. Martin Ricket, Keystone Anthony Martial erzielt in der 58. Minute das 2:0 für Manchester United und sorgt damit für die Vorentscheidung. Martin Ricket, Keystone Zuvor hatte Bruno Fernandes die Red Devils vom Penaltypunkt in Führung gebracht. Martin Ricket, Keystone Manchester-Trainer Ole Gunnar Solskjaer (r.) hat allen Grund zur Freude: Sein Team bleibt in der Premier League zum dritten Mal in Folge ohne Gegentreffer und rückt dank dem Sieg im Old Trafford auf den fünften Tabellenplatz vor. Martin Ricket, Keystone Die Wolverhampton Wanderers gewinnen gegen Schlusslicht Norwich. Die Partie ist bereist früh entschieden. In der 50. trifft Raúl Jiménez (r.) zum 3:0-Endstand. Nick Potts, Keystone 1 / 6

Der FC Arsenal hat im Rennen um einen Startplatz im europäischen Wettbewerb etwas Boden gut gemacht. Die Mannschaft des Schweizer Nationalspielers Granit Xhaka, der über die volle Spielzeit zum Einsatz kam, gewann am Sonntag in einer unterhaltsamen Partie 3:2 (2:2) gegen den FC Everton und zog am Tabellennachbarn vorbei auf Platz neun. Eddie Nketiah (27. Minute) und der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang mit einem Doppelpack (33./46.) sorgten am 27. Spieltag für den Heimsieg der Londoner. In den Schlussminuten prallte ein Schuss von Nketiah an die Querlatte.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Dominic Calvert-Lewin hatte die Gäste schon nach einer Minute in Führung geschossen. Richarlison (45.+4) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für Everton. Durch den Sieg verkürzte Arsenal den Rückstand auf Tabellenplatz fünf, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt, auf vier Punkte. Fünfter ist Manchester United nach einem 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Watford. Der begehrte vierte Platz für die Champions League ist für Arsenal weiter sieben Zähler entfernt. Derzeit belegt ihn der FC Chelsea.

Josip Drmic erlitt mit Norwich City einen erneuten Rückschlag: Das Schlusslicht unterlag den Wolverhampton Wanderers deutlich und liegt weiterhin sieben Zähler hinter dem rettenden 17. Platz. Der Schweizer Nationalspieler stand bei der 3:0-Niederlage ab der 59. Minute im Einsatz.

Manchester United - Watford 3:0 (1:0). – 73'347 Zuschauer. – Tore: 42. Bruno Fernandes (Foulpenalty) 1:0. 59. Martial 2:0. 75. Greenwood 3:0.

Wolverhampton Wanderers – Norwich City 3:0 (2:0). - 31'046 Zuschauer. – Tore:19. Jota 1:0. 35. Jota 2:0. 50. Jimenez 3:0.–Bemerkung: Norwich City mit Drmic (ab 59.), ohne Klose (verletzt).

Arsenal - Everton 3:2 (2:2). - 60'296 Zuschauer. – Tore: 1. Calvert-Lewin 0:1. 27. Nketiah 1:1. 33. Aubameyang 2:1. 45. Richarlison 2:2. 47. Aubameyang 3:2. – Bemerkung: Arsenal mit Xhaka.

----------

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast

Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.