Assalés Last-Minute-Deal vor dem YB-Auftritt in Luzern

Um 21 Uhr gaben die Young Boys am Freitagabend bekannt, was sich abgezeichnet hatte. Stürmer Roger Assalé verlässt Bern nach drei Jahren und schliesst sich CD Leganés an. Der spanische Verein steht in der Primera Division auf dem zweitletzten Platz und ist auf den ersten Blick kein besonders steiler Aufstieg für den 26-jährigen Ivorer. Assalé sieht die spanische Topliga allerdings als besseres Schaufenster für sich, der Lohn ist höher, der Zeitpunkt perfekt, um den nächsten Schritt zu tätigen nach 129 Pflichtspielen und 75 Scorerpunkten (44 Tore, 31 Assists) für YB.