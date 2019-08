Auf YB wartet heute ein Panzer vor dem Stadion

Video: Youtube/Crvena zvezda

Kroatische Medien vermuten eine Provokation dahinter: Das Panzermodell soll im Jugoslawien-Krieg zum Einsatz gekommen sein. Die Journalisten ziehen Parallelen zu einem Basketballspiel vor zwei Jahren, als serbische Fans Fahnen mit der Aufschrift «Vukovar» geschwenkt haben. Die kroatische Stadt an der Grenze zu Serbien war während des Balkankrieges in den 1990er-Jahren ein stark umkämpftes Gebiet.

Nach dem 2:2-Hinspiel in Bern spielen die Young Boys heute Abend in Belgrad um den Einzug in die Champions League. Auf die Spieler wartet ein Auftritt in unangenehmer, einschüchternder Ambiance. Einschüchternd: Das dürfte auf serbischer Seite auch die erhoffte Wirkung des symbolträchtigen Panzers sein.