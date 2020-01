Babbel kämpft für sein Glück

«Ich hatte auch schon das Gefühl, das sei ein Glücksspiel unter freiem Himmel.»Markus Babbel, Trainer

In diesen Tagen bietet sich ihm ein anderer Ausblick. Es sieht aus, als kündigte sich der Herbst an in Australien. Sydney steckt unter einer Dunstglocke, aber mit einer unfreundlichen Jahreszeit hat das nichts zu tun. In den Bundesstaaten New South Wales und Victoria wüten verheerende Buschfeuer, der kräftige Wind trägt den Rauch an die Küste. Und wenn Babbel hinausfährt aus der Metropole in den Westen nach Blacktown, ist er auch den Blue Mountains näher. Das ist eine der Gegenden, in denen heftige Feuer lodern. Es herrscht der Ausnahmezustand. Australien leidet. Babbel sagt: «Es sind unfassbare Bilder.»

In Blacktown herrschen merklich höhere Temperaturen als in Sydney, sie steigen in diesen Tagen zuweilen auf über 40 Grad. Babbel hat im Vorort beruflich zu tun, weil dort das Trainingsgelände seines Arbeitgebers liegt. Der 47-jährige Münchner, 1996 Europameister mit Deutschland und bis vor zwei Jahren Coach beim FC Luzern, übernahm im Sommer 2018 die Western Sydney Wanderers.

Motor zu wenig stark

Die erste Saison endete früh, weil Babbel mit den Wanderers das Playoff verpasste. Der Start in die zweite Spielzeit glückte mit drei Siegen in Folge. Aber seither sind in neun Partien nur noch fünf Punkte hinzugekommen. Babbel, im Oktober noch zum Trainer des Monats gewählt, steht in der Kritik. Das nimmt er mit einer gewissen Gelassenheit. Zu schaffen macht ihm hingegen das Gefühl, von den Schiedsrichtern benachteiligt zu werden. Öffentlich stellte er deren Integrität infrage, was beim Verband schlecht ankam: Dieser reagierte mit zwei Verwarnungen und einer Busse. Inzwischen versucht Babbel, das Ganze mit Humor zu nehmen: «Ich hatte auch schon das Gefühl, das sei ein Glücksspiel unter ­freiem Himmel.»

Pirmin Schwegler, Western Sydney Wanderers

Nun weiss der Coach sehr wohl, dass sich nicht alle Schuld für Misserfolg auf die Schiedsrichter abwälzen lässt. Er hat im Sommer die Mannschaft zwar verstärkt, mit Alex Meier und Nicolai Müller aus Deutschland, mit den Schweizern Pirmin Schwegler und Daniel Lopar. «Aber der Motor», so formuliert es Babbel, «hat trotz allem noch nicht die gewünschte Leistungsstärke.» Was er vermisst, sind Typen, australische Fussballer mit der Mentalität, die Altmeistern wie Mark Viduka oder Harry Kewell zu ei­ner schönen Karriere in Europa verhalf. «Es gibt im Land einige Talente», sagt Babbel, «aber die haben kaum Interesse, den Kontinent zu verlassen. Sie verdienen ihr Geld in der Liga und haben genügend Zeit fürs Surfen.»