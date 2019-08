Basel und GC siegen klar, der FCZ nur mit Mühe

Der Fehlschuss Alics war vor 1800 Zuschauern auf der Basler Schützenmatte der zweite vergebene Elfmeter. Nach zehn Minuten war bereits Mimoun Mahi gescheitert, womit der FC Zürich alle drei Elfmeter der Saison verschossen hat. Mit dem anschliessenden Eckball ging das Team aus der Super League durch Mahis Kopfball doch noch in Führung.

Die Zürcher hatten das Spiel zu Beginn mehrheitlich unter Kontrolle. Doch ein individueller Fehler Andris Vanins’, der für Yannick Brecher im Tor stand, ermöglichte den Black Stars in der 21. Minute den Ausgleich durch Deny Gomes. Nach dem Tor überzeugten die Basler, lange fanden die Zürcher keine Lösungen mehr. Es brauchte Denis Popovics stehenden Ball in der 83. Minute, den Nathan per Kopf zum 2:1 verwertete. Der Sieg in der ersten Cup-Runde war keine überzeugende Leistung des FCZ. Spätestens in einer Woche ist das vergessen. Dann trifft der FCZ in der Liga auswärts auf die Young Boys.

FCB findet in Unterzahl zur Papierform

Manchmal braucht es einen Weckruf. Den FC Basel ereilt diesen im ersten Cupspiel der laufenden Saison nach ziemlich genau 45 Minuten: Eine Halbzeit lang ist der klare Favorit beim regionalen Zweitligisten Pully so aufgetreten, als ob er an den Genfersee gereist wäre, um ein bisschen Strandfussball zu spielen und hat so immerhin den Führungstreffer erzielen können. Nun greift der Aussenseiter an und kommt zu einem Nachschuss, den Aussenverteidiger Raoul Petretta reflexartig mit der Hand abwehrt. Weil der Deutsch-Italiener als Aussenverteidiger und nicht als Torhüter nominiert ist, sieht er die Rote Karte und erhalten die Gastgeber einen Elfmeter, den Favre zum 1:1-Pausenresultat verwertet.

Der FC Basel ist in Unterzahl. Er ist aus der Spur geraten. Doch nun ist er wach: Mit einem Mann weniger spielt er danach eine Klasse besser als zuvor. Und weil er in Kevin Bua einen Spieler in seinen Reihen hat, der sein Potenzial abzurufen bereit ist, gewinnt er die Partie am Ende so, wie das die Papierform hat erwarten lassen: 4:1.

Dabei hat Bua all jene Treffer erzielt, die wichtig sind: In der 17. Minute bringt er den FCB nach einem Campo-Assist in Führung, in der 48. erzielt er nach doppeltem Doppelpass mit Pululu das 2:1 und in der 81. macht er nach einer Stocker-Vorlage mit dem 3:1 den Deckel drauf.