Behörden verbieten dem FC Basel das Heimspiel gegen Frankfurt

Am Mittwoch reist der FC Basel nach Frankfurt, um dort am Donnerstag das Hinspiel in den Achtelfinals der Europa League gegen die Eintracht auszutragen. Wann das Rückspiel gegen die Deutschen stattfinden kann, ist allerdings noch unklar: Gestern gaben der Verein und der Kanton nämlich bekannt, dass die Partie am 19. März in Basel nicht stattfinden wird. Die Kantonspolizei hat nach Rücksprache mit dem Kantonalen Krisenstab entschieden, das Spiel nicht zu bewilligen.

«Selbst bei einem sogenannten ‹Geisterspiel› ist erfahrungsgemäss davon auszugehen, dass mehrere hundert Fans des Gastclubs nach Basel reisen und sich während des Spiels vor dem Stadion versammeln würden. Die mit dem bundesrätlichen Verbot von Veranstaltungen mit über tausend Personen verbundene Absicht würde in diesem Fall unterlaufen, was aus einer präventiven Sicht derzeit nicht zu verantworten ist. Zudem arbeitet namentlich die Sanität Basel derzeit an den Kapazitätsgrenzen und könnte das notwendige Dispositiv für einen solchen Grosseinsatz nicht garantieren», teilte der FCB mit.

