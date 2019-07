Basler Misstritt beim Spiel vor Eindhoven

Auf sieben Positionen hatte er seine Startformation im Vergleich zum Hinspiel in Eindhoven verändert. Captain Valentin Stocker hat Koller für die Partie gegen den FC St. Gallen nicht einmal aufgeboten, einzig der Goalie, die beiden Innenverteidiger und Ersatzcaptain Taulant Xhaka blieben übrig.

Itten trifft wie immer gegen Basel

Diese stark veränderte Mannschaft verlor vor offiziell 21’932 Zuscherinnen und vielen leeren Sitzen gegen den FC St. Gallen 1:2. Und weil es inzwischen zum Konzept der Paarung Basel gegen St. Gallen gehört, dass Cedric Itten ins Tor trifft, ging der Gast in der 24. Minute durch Basels Ex-Stürmer in Führung. Itten stand zehn Monate nach dem Kreuzbandriss erstmals wieder in der Startaufstellung, wurde nach einem Eckball von Blas Riveros’ Befreiungsversuch angeschossen und traf zum 0:1.

Zehn Minuten vor dem Ende erzielte Itten auch den zweiten St. Galler Treffer; vom Elfmeterpunkt, nachdem Jérémy Guillemenot von Eray Cömert gefoult worden war. Damit steht Itten bei fünf Toren in vier Partien gegen Basel, seit der 22-Jährige in der Ostschweiz spielt.

Basels Fokus liegt bei Eindhoven

Der FC St. Gallen und sein gewohnt emotionsgeladener Trainer Peter Zeidler gewinnen nach der Startniederlage gegen den FC Luzern also erstmals. Und die Ostschweizer fügen den Baslern wie schon im Vorjahr bei der Heimpremiere im St.-Jakob-Park eine Niederlage zu. Denn für den FCB hatte Kemal Ademi zwar zum 1:1 getroffen, mit seinem ersten Tor für seinen neuen Verein, aber die Basler könnten schon am Sonntag von den Young Boys überholt werden. Der Eindruck, den der FC Basel beim 4:1-Sieg zum Saisonstart gegen den FC Sion hinterlassen hatte, ist damit bereits wieder verflogen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass Koller eine Mannschaft mit vielen Ersatzkräften auf das Feld geschickt hatte.

Ein kleiner Trost bleibt dem FCB. Denn auch dem PSV ist die Hauptprobe für das Rückspiel am Dienstag in der Champions-League-Qualifikation misslungen. Die Südholländer verloren ebenfalls am Samstagabend den niederländischen Super Cup gegen Ajax Amsterdam mit 0:2.