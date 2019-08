Bayern glanzlos, Wolfsburg entgeht Blamage

Die Bayern agierten vier Tage vor Bundesliga-Saisonstart im Schonmodus. Das zeigte allein schon die illustre Besetzung der Bank, wo zu Spielbeginn neben dem späteren Torschützen Goretzka auch Weltmeister Lucas Hernández und Jérôme Boateng Platz nahmen. Dafür hatte der französische Neuzugang Benjamin Pavard in der Innenverteidigung den Vorzug erhalten. Womöglich ein Fingerzeig für Boateng, dass er auch in dieser Saison häufiger als gewollt mit der Reservistenrolle vorliebnehmen muss.

Der 19-jährige Goalie glänzt

Die Münchner konnten Trainer Niko Kovac wohl nicht restlos überzeugen. Ungeachtet der hohen Ballbesitzquote waren die Bayern nicht zwingend genug und erlaubten sich den ein oder anderen Passfehler im Spiel. Thomas Müller fand selten Bindung zu seinen Nebenleuten. Meist wurde es noch über die linke Seite gefährlich, wenn sich Coman mit Tempo-Dribblings Räume verschaffte.

So resultierte auch die erste grosse Chance, als Coman auf Lewandowski auflegte. Doch der erst 19 Jahre alte Energie-Torhüter Lennart Moser lenkte den Schuss des Polen noch an die Latte (14.). Der Goalie lieferte eine überragende Partie ab und rettete auch vor dem Münchner Führungstor bei einem Kopfball von Coman grossartig. Erst beim Nachschuss von Lewandowski war er geschlagen.

Auch im zweiten Durchgang erspielten sich die Münchner viel zu selten klare Torchancen. Die vagen, aber nie realistischen Hoffnungen auf einen grossen Coup des krassen Aussenseiters (mit dem ehemaligen Luzerner Dimitar Rangelov) machte aber schliesslich Coman zunichte, als er aus halblinker Position den Ball ins lange Eck setzte. Anschliessend traf auch noch Goretzka. Kurz vor Schluss kam Hernandez zu seinem Debüt.

Wolfsburg auch dank Steffen

In der letzten Minute wollte es Renato Steffen noch einmal wissen. Liess nach einem Eckball im eigenen Strafraum einen Gegner stehen und lancierte Wout Weghorst. Der Stürmer vergab den vom Schweizer eingeleiteten Angriff. Dennoch war der Abend ein gelungener für Steffen. Erst in der 85. Minute wurde er eingewechselt, beim Stand von 3:2, nach dem Ausgleich des Heimteams ging es in die Verlängerung. In dieser sorgte Wolfsburg mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten für die Entscheidung. Steffen bereitete das 5:3 mit einem Pass in den Rücken der Abwehr vor.