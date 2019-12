YB: Bewerbung für die versteckte Kamera

«Diese Niederlage tut brutal weh, weil wir es über weite Strecken sehr gut gemacht haben», sagt Luzerns Goalie Marius Müller. «Aber das Gegentor passt zu unserer Situation. Es würde mich nicht überraschen, wenn bald Frank Elstner mit der versteckten Kamera auftaucht.»

Wenig Spass verstanden in den letzten Wochen auch die Young Boys bei den 0:3 in Genf gegen Servette und in Basel. Sie gewannen öfter mal 4:3 und nicht 1:0, auch deshalb ordnet ihr Trainer Gerardo Seoane den Arbeitssieg gegen Luzern routiniert ein: «Es gibt uns Selbstvertrauen, blieben wir ohne Gegentor. Man hat aber gesehen, dass wir eine strenge Vorrunde hinter uns haben.»

Ziel erreicht, zu Null gespielt

Die allgemeine Verunsicherung ist am Samstagabend im Stade de Suisse vor 25'560 Zuschauern zu spüren. Hier die Young Boys, die zuvor in der Liga viermal in Serie drei Gegentore erhalten und damit vermutlich einen weltweit historischen Rekord für einen Leader aufgestellt haben. Dort der FCL, der nach fünf Niederlagen nacheinander in tiefster Krise steckt – und mit Thomas Häberli einen Trainer hat, der nach der Winterpause kaum noch im Amt sein wird.

Und weil beide Teams zudem stark ersatzgeschwächt sind, entwickelt sich eine zähe, wenig unterhaltsame Begegnung. Jean-Pierre Nsame scheitert früh am stark reagierenden Müller, auf der anderen Seite schiesst Ryder Matos aus wenigen Metern neben das Tor. Ansonsten produzieren beide Teams vor der Pause reichlich Fehlpässe, insbesondere YB vermag die Formschwäche nicht zu kaschieren. Luzerns äusserst junges Ensemble verteidigt beherzt, der seit kurzem 19-jährige Marco Burch steht bei seinem Super-League-Debüt in der Abwehr sinnbildlich dafür.

Die Young Boys benötigen die Slapstickaktion Schürpfs, um den Pflichtsieg zu realisieren. Sie steigern sich danach, sind dominant und phasenweise druckvoll, bleiben aber meistens zu umständlich. In den Schlussminuten rettet YB-Goalie David von Ballmoos sogar zweimal gegen den eingewechselten Francesco Margiotta. «Es war wichtig, endlich mal wieder zu null zu spielen», sagt von Ballmoos. «Das war heute ein Ziel von uns.»

Lieber mal 1:0 statt 4:3. Am Donnerstag wird YB im ausverkauften Ibrox-Stadion vor über 50'000 Besuchern allerdings eine deutlich bessere Leistung brauchen, um mit einem Sieg im letzten Europa-League-Gruppenspiel bei den Glasgow Rangers den Sechzehntelfinal zu erreichen.