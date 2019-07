Brasiliens Copa-Sieg und ein wütender Held

Éverton erzielte in der 15. Minute das 1:0 und holte den Penalty heraus, den Richarlison in der 90. Minute souverän verwandelte. Jesus hingegen war wie schon im Halbfinal gegen Argentinien in der Offensive ein ständiger Unruheherd, bereitete Évertons 1:0 auf magistrale Art und Weise vor und schoss das 2:1 selber. Später flog der 22-Jährige jedoch vom Platz – beim Gang in die Kabine warf er beinahe den VAR um, in den Katakomben angekommen weinte der 22-Jährige bittere Tränen.

Big fan of Gabriel Jesus attacking VAR like its the fruit machine in his local #CopaAmerica2019#BRApic.twitter.com/X2zHAzi7Ox — Average Striker (@AverageStriker) July 7, 2019

Gabriel Jesus is in tears and visibly distraught in the tunnel after being sent off for two soft yellow cards.#CopaAmerica#ManCitypic.twitter.com/FJ5Ilhiw58 — Superbia Proelia (@SuperbiaProeIia) July 7, 2019

Zwischenzeitlich hatte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Gabriel Jesus zum 2:1 getroffen; für einen kurzzeitigen Schimmer der Hoffnung, die sich nicht erfüllte, sorgte der frühere Bundesligaprofi Paolo Guerrero durch einen Elfmeter (44.). An Brasiliens insgesamt neuntem Südamerikatitel konnte nicht einmal etwas ändern, dass Brasilien wegen eines Platzverweises gegen Gabriel Jesús weite Teile der zweiten Halbzeit in Unterzahl bewältigen musste.

Wir sind Meister, skandierte das Stadion in den Schlussminuten: «É campeão!» – «Einen Titel mit der Nationalmannschaft zu gewinnen ist der Traum eines jeden Kindes. Ich sah Ronaldo, Mauro Silva, Roberto Carlos, Cafú... Es waren Siegertypen. Sie holten viele Titel mit der Nationalelf. Für mich waren sie Beispiele, ich bin sehr glücklich», sagte Brasiliens Mittelfeldspieler Casemiro (Real Madrid) danach.???

Maracanã wurde zur Festung

Überraschend war der Triumph der Brasilianer nicht. Allein die Geschichte sprach gegen Peru Sie hatten noch nie gegen Brasilien in Rio gewonnen. Brasilien wiederum hatte seit der traumatischen 1:2-Niederlage gegen Uruguay von 1950, durch die der Weltmeistertitel im eigenen Land verloren ging, nie wieder ein Pflichtspiel im Maracanã verloren. Als Gastgeber hatte Brasilien noch stets die Copa América gewonnen, vor dem Finale vom Sonntag vier Mal. Zudem Peru war in der Vorrunde mit 0:5 gegen Brasilien abgeschossen worden.

Und im Raum standen am Sonntag immer noch die schweren Anwürfe von Argentiniens Superstar Lionel Messi gegen den Südamerikaverband Conmebol: Nach dem Sieg gegen Titelverteidiger Chile im Spiel um Platz 3 hatte Messi die Conmebol der Korruption bezichtigt – und behauptet, dass alles bereitet gewesen war, um den Brasilien zum insgesamt neunten Titel zu verhelfen. Es kam dann so – jedoch ohne grössere Hilfen des Schiedsrichters. Im Gegenteil.