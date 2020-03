Champions und Europa League vor Unterbruch Die beiden wichtigsten europäischen Fussball-Clubwettbewerbe werden wegen des Coronavirus wohl pausieren. dpa

Juan Bernat wird für Paris Saint-Germain in der Königsklasse wohl nicht mehr so schnell Bälle einwerfen. (Bild: AP)

Die Europäische Fussball-Union wird nach Informationen der spanischen Tageszeitung «Marca» den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Ausbreitung des Coronavirus aussetzen. Der spanische Verbandsboss Luis Rubiales bestätigte am Donnerstag, dass es entsprechende Überlegungen gebe. Eine offizielle Bestätigung der Uefa gab es zunächst nicht. Sie will am kommenden Dienstag über die Weiterführung aller nationalen und europäischen Wettbewerbe, inklusive der Europameisterschaft, diskutieren.

Folglich werden die Europa-League-Hinspiele, mit Ausnahme der Spiel Inter-Getafe und Sevilla-Roma, noch ausgetragen. Einzig die Partie der Glasgow Rangers gegen Leverkusen findet mit Zuschauern statt.

Die Entscheidung wäre quasi ein Novum in der europäischen Königsklasse. In der Vergangenheit waren einmal acht Gruppenspiele nach den Terroranschlägen in New York am 11. September 2001 um eine Woche verschoben worden. Ansonsten hatte es meist nur Verschiebungen aufgrund von schlechten Witterungsbedingungen gegeben.

Wie und ob es in den beiden wichtigsten europäischen Club-Wettbewerben weitergeht, ist noch völlig offen.