Chelsea deklassiert Ancelottis Everton Chelsea feiert einen verdienten und überzeugenden 4:0-Sieg gegen ein enttäuschendes Everton. dpa

Willian (51.) und Olivier Giroud (54.) treffen für Chelsea zum 3:0 bzw. 4:0. Auf Everton-Trainer Carlo Ancelotti wartet nach enttäuschendem Auftritt seiner Mannschaft in London viel Arbeit. Um Rang 4 zu halten, musste Chelsea gegen Everton gewinnen. Mason Mount brachte sein Team bereits in der 14. Minute auf Kurs und erzielte mit einem Flachschuss das 1:0. 7 Minuten später erhöhte Pedro nach einer schnellen Ballstafette auf 2:0 - Goalie Pickford war wie beim ersten Gegentreffer chancenlos.

Bayern Münchens Champions-League-Gegner FC Chelsea hat einen wichtigen Schritt gemacht, um in der kommenden Saison erneut an der Königsklasse teilzunehmen. Die Blues besiegten am Sonntag in der Premier League den FC Everton mit 4:0 und festigten durch den deutlichen Heimerfolg den vierten Tabellenplatz.

Mason Mount (14. Minute), Pedro (21.), Willian (51.) und Olivier Giroud (54.) trafen an der Stamford Bridge gegen den vom ehemaligen Chelsea- und Bayern-Coach Carlo Ancelotti trainierten Everton. Als Tabellenvierter hat Chelsea jetzt schon fünf Punkte Vorsprung auf die Wolverhampton Wanderers auf Rang 5.

In der laufenden Champions-League-Saison steht Chelsea hingegen vor dem Aus. Nachdem die Bayern das Achtelfinal-Hinspiel in London mit 3:0 für sich entschieden, hat die Mannschaft von Trainer Frank Lampard kaum noch Chancen aufs Weiterkommen. Das Rückspiel findet am 18. März in München statt.