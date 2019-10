Ein erster Warnschuss von Constantin

Ein Vertrauensbeweis der Marke Alex Ferguson hört sich anders an. Constantin hat also überlegt und ist am Montag dann vorderhand zum Schluss gekommen: Henchoz bleibt. Sion spielt am Mittwoch im Cup gegen den Erstligisten Linth, ein neuer Trainer könnte kaum etwas bewirken, und schon am Sonntag geht es im schwierigen Auswärtsspiel beim Team der Stunde, dem FC St. Gallen weiter.

Sion-Servette, c'est le souvenir de pleins de belles émotions vécues dans le passé. Il faut donc se réjouir de retrouver ce beau derby dans l'élite et faire du match de demain une belle fête, mêlant ambiance et fair-play dans les tribunes et sur le terrain. On compte sur vous! pic.twitter.com/8TYIZD3T8l — Christian Constantin (@ChConstantin) October 25, 2019

Also beliess es Constantin mit einer Warnung. Und eine Warnung sieht in seinem Verein so aus: Er stellt dem Trainer einen «Assistenten», einen «Adjoint» zur Seite. Wenig überraschend ist es eine Figur, die schon länger rund um den Verein tätig und Constantin demzufolge blind ergeben ist.

Christian Zermatten hat schon Maurizio Jacobacci assistiert und Murat Yakin (der allerdings schickte ihn weg). Er war interimsmässig schon zweimal selber Cheftrainer, zuletzt Nachwuchskoordinator und hatte seine erfolgreichste Zeit als Coach im Profifussball beim algerischen Club – Achtung – MO Constantine.

«Er braucht Unterstützung»

Nun also ist Zermatten Aufpasser in der ersten Mannschaft bei Sion – oder ist er ein Aufpasser für Henchoz? «Stéphane braucht Unterstützung, die Jungs bringen sich zu wenig ein, sie brauchen wieder Lust auf diesen Job», sagt Constantin, noch einigermassen diplomatisch, in «Le Matin». Und weiter, schon bedrohlicher: «Er ist in einer Situation, in der er schnell Fortschritte zeigen muss.»

