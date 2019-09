«Darin sind wir drei uns sehr, sehr ähnlich»

Der Laver-Cup beginnt zwar erst am Freitag, für Roger Federer aber bringt er eine der intensivsten Wochen des Jahres mit sich. Er ist der Initiator dieses 2017 entstandenen Turniers zwischen einem von Björn Borg geführten Team Europa und einem Team Welt, dem John McEnroe als Captain vorsteht. Die Agentur von ihm und Tony Godsick richtet den Anlass aus, und in Genf liegt Federer besonders viel daran, dass er zu einem Erfolg wird, wie bei der Premiere in Prag und vor zwölf Monaten in Chicago.