«Das haben wir uns selbst eingebrockt»

Ein Sieg in Belfast ist für das Team von Joachim Löw Pflicht. Die Nordiren stehen mit drei Punkten Vorsprung und einer makellosen Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen an der Tabellenspitze. Der Auftrag für die deutsche Nationalmannschaft ist klar: «Das Spiel ist enorm wichtig. Wenn man drei Tage vorher zu Hause verloren hat, muss man hier mit aller Macht drei Punkte anstreben», sagte Nationaltrainer Joachim Löw unmissverständlich zur Zielsetzung für das Spiel am Montagabend. Auch nach dem 2:4 gegen die Niederlande sieht Löw sein Team in der EM-Qualifikation weiterhin «im Soll». Mit einem Sieg würde Deutschland in der Gruppe C die dann punktgleichen Nordiren vom ersten Platz verdrängen und läge wieder voll auf Kurs Richtung Europameisterschaft 2020.