Der coole Wikinger

Das Gespräch mit Spycher

In Bologna lernte er seine Freundin kennen, in diesem Mai wurden sie Eltern der Zwillinge Bianca und Diana, die mit der Mutter in Italien leben – und nach Bern kommen, sobald Sörensen eine Wohnung gefunden hat. Das Italien-Abenteuer jedenfalls hat sich für den Verteidiger gelohnt.

Mitgenommen als Fussballer hat er «die Mentalität von Juventus, jedes Spiel gewinnen und immer besser werden zu wollen». Aus seiner Zeit bei Bologna sei er auch mit der Dreierabwehrkette vertraut, angesprochen auf seine Stärken meint er: «Ich bin kopfballstark, das Stellungsspiel ist ganz okay, ich spiele gerne mutig im Aufbau, bin trotz meiner Grösse von 1,94 Meter nicht der langsamste Spieler.»

Es sind Attribute, die Sörensens Marktwert vor ein paar Jahren in die Höhe schnellen liessen. Von Juventus wechselte er 2015 für rund 3 Millionen Franken Ablösesumme zu Köln, er überzeugte in der Bundesliga, stand 2017 kurz vor einem 10-Millionen-Transfer in die Premier League.

Sörensen blieb, stieg mit Köln ab und erklärte, er wolle nicht in die 2. Bundesliga. Mehrere Wechsel zerschlugen sich, am Ende stand er letzte Saison zwar in Kölns Kader, bestritt aber nur fünf Kurzeinsätze. Er spricht von einem «verlorenen Jahr» – und war in der Sackgasse.