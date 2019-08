Der FC Thun geht auf Konfrontation mit der Liga

Am Mittwoch kündigte die Liga an, die Super League ab der Saison 2021/22 auf 12 Teams aufzustocken. Nach 22 Runden wird die Liga geteilt. Sechs Teams spielen um den Titel und die Europacup-Plätze, sechs in der «Platzierungsrunde» gegen den Abstieg. Der Letzte steigt direkt ab, der Zweitletzte spielt die Barrage gegen den Zweiten der Challenge League. Und der Sieger der Platzierungsrunde kämpft in einem Playoff mit einem Team aus der Finalrunde um den letzten Platz im Europacup.

Am 22. November wird die Generalversammlung der Swiss Football League über die Reform abstimmen, es braucht unter den 20 Schweizer Proficlubs eine Zweidrittelmehrheit (14). Er werde nun den Austausch mit der Liga suchen, sagt Lüthi. «Finden wir keine Lösung, gehen wir in die Opposition. Wir werden dann alles unternehmen, dass keine Modusumstellung erfolgt.»

Der Tropfen zu viel

Lüthi stört, dass Thun nicht in den Entscheidungsprozess involviert, sondern Stunden vor Versand der Medienmitteilung vor Tatsachen gestellt wurde. Und er stört sich vor allem an der aus Sicht der Oberländer fehlenden Wirtschaftlichkeit des Konstrukts, er bezeichnet es als «sehr mangelhaft».

Mit der Modusänderung würde jeder Verein zwei Heimspiele weniger austragen. Dazu gehen sie beim FC Thun davon aus, im Normalfall in der Platzierungsrunde spielen zu müssen – also voraussichtlich gegen weniger attraktive Gegner. Zudem müssten die Fernsehgelder unter 12 Clubs aufgeteilt werden statt wie bis anhin unter 10. Lüthi glaubt deshalb, dass die jährlichen Einnahmen mindestens um eine halbe Million Franken sinken würden.

Die geplante Ligareform ist nach Einführung des Videoschiedsrichters, bei dem Lüthi das Vorgehen der Liga auch irritierte, und der ab kommender Saison Mehrkosten für die Vereine bringen dürfte, der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Im Statement, das die Oberländer gestern Morgen veröffentlichen, schreibt Lüthi: «Der Schweizer Profifussball muss sich entscheiden, ob er Clubs wie den FC Thun Berner Oberland weiterhin will oder ob nur noch finanziell abgesicherte Clubs erwünscht sind.»