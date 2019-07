Der FC Thun ist Europacupanwärter – und kein Abstiegskandidat

Der Umgang mit dem letztjährigen Topskorer verdeutlicht, wie die Thuner funktionieren. Aus seinem Wunsch, einen Auslandtransfer zu realisieren, wurde kein Geheimnis ­gemacht. Die Thuner handelten proaktiv, holten mit Rapp vorgängig einen Ersatzmann.

Das Kader stand zu Beginn der Vorbereitung. Auch das zeigt, wie vorzüglich im Oberland gearbeitet wird. Sorge kann, wenn überhaupt, die lange Verletztenliste bereiten. Captain Dennis Hediger wird nach seiner Knieverletzung erst im September zurückkehren. Ohne ihn gewann Thun 2019 nur 3 von 16 Ligapartien. Es wird spannend zu verfolgen sein, ob die Mannschaft immer noch so stark vom Routinier abhängig ist.

Am Samstagabend starten die Thuner in die zehnte Saison in Folge in der Super League, über diesen Zeitraum weisen nur YB und Basel sowie Zürich und Luzern die bessere Punktebilanz aus – wobei der FCZ zwischenzeitlich in die Challenge League abstürzte.

Das heisst: Die Thuner mögen immer noch als die Kleinen betrachtet werden, in den Saisonprognosen einmal mehr auf den hinteren Rängen landen, gemessen an ihrer sportlichen Ausbeute in den letzten neun Jahren sind sie aber ein Europacupanwärter – und kein Abstiegskandidat.

Auch zeichnet sich dank Spielmanns Verkauf bereits ab, dass der Club das Jahr ohne Verluste abschliessen wird. Und nimmt er ab Anfang August in der Europa-League-Qualifikation zwei wohl hohe Hürden und qualifiziert sich für die Gruppenphase, sind ihm Einnahmen von mindestens 4 Millionen Franken sicher. Das Geld würde helfen, die jetzige Position mittelfristig zu sichern.