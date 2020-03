Der FCB muss zweimal in Frankfurt antreten Nach der Absage des Heimspiels in der Europa League fand die Uefa eine Lösung – davon profitiert vor allem Basels Gegner. red

Der FC Basel hat eine bisher souveräne Kampagne in der Europa League hinter sich. Im Sechzehntelfinal setzten sich die Basler gegen Apoel Nikosia souverän durch. Georgios Kefalas, Keystone Als Gegner im Achtelfinal wartet Eintracht Frankfurt mit dem Schweizer Nationalspieler Djibril Sow (vorne) auf die Basler. Armando Babani, Keystone Frankfurt ist mit Cheftrainer Adi Hütter bisher ebenfalls sehr erfolgreich in der Europa League. Arne Dedert, Keystone Das Hinspiel steigt am 12. März in Frankfurt. Das Rückspiel in Basel, das für den 19. März geplant ist, findet hingegen nicht statt, auch nicht vor leeren Rängen. Die Kantonspolizei hat entschieden, das Spiel nicht zu bewilligen. Jean-Christophe Bott, Keystone 1 / 4

Am Montag entschieden die Basler Behörden, dass das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FCB und Frankfurt vom 19. März nicht in Basel stattfinden darf. Auch nicht als Geisterspiel, weil befürchtet wird, dass sich dann dennoch Heim- und Gäste-Fans vor dem Stadion versammeln würden. Mit dem Entscheid will die Kantonspolizei Basel-Stadt «die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen».

Nun gibt es offenbar eine Lösung. Sowohl das Hinspiel am Donnerstag wie auch das Rückspiel nächste Woche finden in Frankfurt statt. Stand jetzt ohne Zuschauer.

«Wir haben uns in der kurzen Zeit seit dem behördlichen Entscheid, dass das Rückspiel nicht in Basel stattfinden kann, zusammengesetzt und die Optionen geprüft. Dabei sind wir schnell zur Ansicht gekommen, dass eine Austragung im Stadion unseres Achtelfinal-Gegners unter den gegebenen Umständen und aus organisatorischen Gründen am meisten Sinn macht», begründet FCB-CEO Roland Heri den Entscheid.