Der FCZ kämpft sich zum Sieg

Wie befreiend kann ein Sieg sein? Sehr sehr, sehr, sehr befreiend. Der FCZ zitterte und hoffte. Und dann, als er seinen Vorsprung über die Zeit gerettet hat, ballt Ludovic Magnin die Fäuste.

2:1 gegen St. Gallen. Das schiebt den Club in der Rangliste vom letzten Platz nach oben und gibt dem Trainer frische Luft. Magnin sagt: «Der Sieg ist eminent wichtig.»

Manchmal wiederholt sich ja die Geschichte. Im Leben. Und auch im Fussball. So ist das gestern beim FC Zürich. Scheinbar. Nach vielen ereignislosen Minuten geht der FCZ kurz vor der Pause in Führung. Es ist ein schöner Angriff, zügig und direkt gespielt, am Ende bereitet Mahi vor und trifft Marchesano.