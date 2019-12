«Der Moment im Spital war sehr schwierig, weil mir direkt bewusst war, dass ich lange nicht werde spielen können», sagt Ricky van Wolfswinkel im Dezember 2019, vier Monate später. Gegenüber FCB-TV, dem Clubsender der Basler, gibt er sein erstes und vorab einziges Interview nach der Diagnose und der folgenden Operation. Darin kann er vermelden: Der Eingriff ist erfolgreich und ohne Komplikationen verlaufen. Vergangene Woche konnte Van Wolfswinkel sogar mit dem Team auf den Platz, obwohl dort für ihn selbstredend noch nicht alles erlaubt ist.

«Ich mache Cardio- und Kraftraining. Auch Freistösse oder Passübungen liegen schon drin. Ich verbessere jetzt meine Freistösse und meinen linken Fuss. Nur Kopfball geht natürlich nicht», erzählt der zweifache Familienvater, dessen Frau Schweizerin ist.

Es sind für den 30-Jährigen kleine Schritte auf dem nach wie vor langen Weg zurück. «Ich brauche Zeit für meine Genesung. Mindestens drei Monate, vielleicht auch länger.» Ende Februar soll er mit den Ärzten einen Zeithorizont erarbeitet haben, wie lange er beim Sportmachen noch auf Kontakt verzichten muss.

Beim ersten Spiel konnte er kaum zusehen

Im Stadion musste er sich an Spieltagen erst einmal an die Aussensicht gewöhnen. «Beim ersten Spiel im Joggeli auf der Tribüne habe ich meiner Frau nach 30 Minuten gesagt, dass ich nach Hause will. Es war nicht möglich, dazusitzen und nicht helfen zu können.»

Van Wolfswinkels Vertrag beim FCB läuft bis Sommer 2020. Ob es für ihn in Basel weitergeht, steht noch aus. Die Genesung hat Priorität.

