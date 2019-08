DFB-Frauen entsetzen mit Vermisstenanzeige

Bildsprache und Inhalt sind eindeutig an eine Vermisstenanzeige angelehnt. Nun vergegenwärtige man sich, was am 29. Juni in der Schweiz geschah: Die Schweizer Nationalspielerin Florijana Ismaili war nach einem Bootsausflug und Sprung in den Comersee nicht mehr aufgetaucht. Nur wenige Tage später barg die Feuerwehr mithilfe eines Tauchroboters den Leichnam der 24-jährigen YB-Kapitänin. Die Betroffenheit in der Fussballszene war gross.

«Zeigt Respekt!»

Und nun erinnern die DFB-Frauen, wenn auch wahrscheinlich unfreiwillig, an den Todestag Ismailis. Am 29. Juni schied das deutsche Team an der Weltmeisterschaft im Viertelfinal gegen Schweden aus und bestritt seitdem kein Spiel mehr – die Spielerinnen waren nicht mehr gesehen. Jedoch nicht vermisst, wie man es von der jungen Bernerin noch dachte.

Dementsprechend erzürnt fielen am Morgen die Reaktionen verschiedener Schweizer Nationalspielerinnen in den sozialen Medien aus. Ramona Bachmann forderte das DFB-Team auf, mehr Respekt zu zeigen. Auch Rachel Rinast schrieb: «Das ist einfach nur geschmacklos und völlig daneben. In Anbetracht der Tatsache, was auf der Welt passiert und vor allem auch vor kurzem im Frauenfussball (die Schweiz ist nicht allzu weit von Deutschland entfernt), ist das ein Unding.»

Der DFB verteidigt sich

Auch zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer äusserten in Kommentaren ihr Unverständnis. Der DFB rechtfertigt sich inzwischen auf Twitter folgendermassen: «Unsere Awareness-Kampagne für die Frauen-Bundesliga bezieht sich selbstverständlich nur auf unser letztes WM-Spiel am 29.6. gegen Schweden. Wir wollten damit auf keinen Fall Gefühle verletzen, unsensibel oder respektlos erscheinen. Sollte dies so angekommen sein, tut es uns leid.»

Die deutsche Nationalspielerin Alexandra Popp ging einen Schritt weiter. «Ich möchte mich persönlich von ganzem Herzen und bei allen Angehörigen und Familien entschuldigen», schreibt die 28-Jährige auf ihren Kanälen. Sie habe die Aktion nur sportlich gesehen und nicht über den Tellerrand hinaus gedacht, erklärt sie.