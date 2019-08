Die acht wichtigsten Fragen zur Reform im Schweizer Fussball

Wie wird der Modus mit 12 Teams aussehen? 22 Runden werden von Juli bis März gespielt. Danach wird die Meisterschaft mit je sechs Clubs in Final- und Platzierungsrunde geteilt. Das Komitee der Swiss Football League (SFL), das den Vorschlag ausgearbeitet hat, schlägt eine Punkteteilung nach 22 Runden vor. Es ist aber denkbar, dass die Vereine davon absehen. Der Sieger der Finalrunde ist Meister. Der Letzte der Platzierungsrunde steigt ab, der Vorletzte geht in die Barrage. Der Sieger der Platzierungsrunde erhält ausserdem die Chance, sich in einem Playoff mit Hin- und Rückspiel gegen das dritt- oder viertplatzierte Team der Finalrunde einen Europacup-Platz zu erspielen. In der Challenge League wird wie bisher mit einer Zehnerliga gespielt. Der Sieger steigt direkt auf, der Zweite geht in die Barrage.

Was passiert in der Übergangssaison 2020/21? Es wird zwei direkte Aufsteiger aus der Challenge League geben. Der letzte Platz in der aufgestockten Super League wird in einer Barrage mit Hin- und Rückspiel zwischen dem zehntplatzierten der Super League und dem drittplatzierten der Challenge League ausgespielt.

Welche Rolle spielt das Geld bei den Aufstockungsplänen? Eine grosse. Liga-Präsident Heini Schifferle erhofft sich durch den neuen Modus höhere Einnahmen bei der nächsten Ausschreibung der TV-Rechte, bisher nimmt die Liga mit der Vermarktung rund 40 Millionen Franken jährlich ein. Mehr Geld ist auch nötig, um die Clubs zufriedenzustellen, muss doch das TV-Geld nach der Aufstockung durch mehr Vereine geteilt werden. Ausserdem verlieren die Super-League-Clubs gegenüber heute zwei Heimspiele, eine Saison hat nur noch 32 statt wie bisher 36 Runden.

Ist später eine weitere Aufstockung von 12 auf 14 Super-League-Clubs denkbar? Nach aktuellem Stand nicht. Die Swiss-Football-League hat sich von der auf Modusfragen spezialisierten Firma Hypercube beraten lassen und glaubt, dass es kein Potenzial für mehr als 12 Super-League und 10 Challenge-League-Teams gibt.

Für die Änderungen ist innerhalb der 20 Proficlubs eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Ist die realistisch? Absolut. Entschieden wird an der SFL-Generalversammlung am 22. November. Die Liga-Führung hat den Aufstockungsplan erst lanciert, nachdem sie mit allen Vereinen gesprochen hat.

Kann der Plan trotzdem noch scheitern? Kaum - obwohl einen Tag nach der SFL-GV auch der Verbandsrat des Schweizerischen Fussball-Verbandes noch seine Zustimmung geben muss. Die drei Kammern des Verbands sind nebst der SFL die 1. Liga und die Amateurclubs. Die Reaktionen auf die Vorgespräche waren gemäss SFL sehr positiv. Auch die 1. Liga profitiert durch zusätzliche Aufsteiger aus der Promotion League in die Challenge League. Und eine attraktivere Spitze kommt auch der Breite, also den Amateurclubs, zugute. Dass die Saison künftig nur noch 32 Runden hat, gibt ausserdem Luft im dichten Fussballkalender - und Raum für andere Projekte in Liga und Verband, etwa einen Supercup.

