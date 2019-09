Die beste Nachricht kommt aus Georgien

Die Iren haben ihre beiden Spiele gegen Gibraltar zwar mit sechs Punkten beendet, aber insgesamt nur mit einem Torverhältnis von 3:0. In diesem Ländervergleich liegen die Schweizer vorne. Dänemark, der andere direkte Konkurrent im Rennen um die EM-Plätze, hat die Spieler vom Affenfelsen zuletzt mit 6:0 geschlagen. Aber diese Dänen sorgten an diesem Abend für den eigentlichen Höhepunkt aus Schweizer Sicht. Sie kamen in Georgien nicht über ein 0:0 hinaus. Und verloren damit wichtige zwei Punkte.

Kopftore von Zakaria und Mehmedi

Das Spiel in Sion ist schnell erzählt: Gibraltar war von Anfang an um nichts anderes bemüht, als um Schadensbegrenzung. Was sollten die Amateure auch tun, die auf jeder einzelnen Position um zwei Klassen schwächer besetzt waren als ihr Gegner? Dafür, dass der qualitative Unterschied so augenscheinlich war, brauchten die Schweizer erstaunlich lange, bis ihnen das erste Tor gelang. Und es kam ihnen dabei entgegen, dass Goalie Dayle Coleing in der 25. Minute mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden musste.

Sein Ersatz Kyle Goldwin jedenfalls machte seinem erfolgsversprechenden Nachnamen keine Ehre und sprang bei den ersten beiden Schweizer Toren recht abenteuerlich durch seinen Fünfmeterraum. Denis Zakaria und Admir Mehmedi bedankten sich mit Kopftoren. Und als Ricardo Rodriguez in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Weitschuss das 3:0 gelang, war das Pausenresultat ganz im Sinn der Schweizer. Bloss 11 Minuten und 44 Sekunden hatten sie von der 37. Minute an gebraucht, um die drei Tore zu erzielen.