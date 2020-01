Die Billig-Kicker der Bundesliga

Kennen Sie Benjamin Goller? Der Deutsche ist 21 Jahre alt und Berufsfussballer. Bei Schalke 04 ist er gross geworden, 2018 hat er einmal eine Stunde lang in der Champions League gegen Lokomotiv Moskau gespielt. Sein Bundesligadebüt feierte er im September 2019. Allerdings im Dress von Werder Bremen, denn bei Schalke hat es nicht gereicht für die höchste Spielklasse Deutschlands. Und auch bei Werder ist Goller Ersatzspieler. Doch er führt eine Rangliste an in der Bundesliga: Er ist der Spieler mit dem tiefsten Lohn.