Die Noten für den FC Thun: Wirbliger Vasic, ruhiger Hirzel

Andreas Hirzel: 4,5

Kommt nach dem Einsatz im Cup auch in der Super League zu seinem Debüt für die Thuner. Der Zürcher wird wenig geprüft, agiert ruhig. Stark beim Schuss von Kasami (48.). Beim Gegentor wird er von Lenjani überlobbt.

Stefan Glarner: 4,0

Defensiv bissig, erobert mehrere Bälle, läuft die Gegner ab. Offensiv weniger auffällig als gewohnt.

Nikki Havenaar: 3,5

Der Hüne kennt in den Luftduellen keine Gegner, verfehlt aber den langen Ball von Kasami vor dem 0:1. Am Boden agiert er meist rustikal, aber etwas hüftsteif.

Nicola Sutter: 4,0

Nach dem wackligen Auftritt letzte Woche deutlich verbessert. Ruhig am Ball. Seine Spielauslösungen finden aber nicht immer den gewünschten Abnehmer.

Chris Kablan: 4,0

Fühlt sich auf seiner angestammten Position hinten links deutlich wohler als zuletzt im rechten Mittelfeld, ist bemüht, muss aber kurz nach der Pause vom Feld.

Uros Vasic: 5,0

Der 17-Jährige steht zum zweiten Mal in der Super League in der Startaufstellung. Engagierter Auftritt, wirbelt am rechten Flügel, holt eine Gelbe Karte heraus und sucht den Abschluss.

Kenan Fatkic: 3,5

Der Slowene verfügt über ein gutes Auge, setzt die Mitspieler gelegentlich in Szene, ohne aber prägend zu werden.

Basil Stillhart: 4,5

Antreiber im Mittelfeld, der das Spiel beruhigen, aber auch beschleunigen kann. Vergibt vor der Pause leichtfertig den Ausgleich. Seinen Distanzschuss pariert Fickentscher stark (82.).

Nias Hefti: 4,5

Der 19-Jährige absolviert auf der linken Seite ein grosses Laufpensum, hilft auch spät noch hinten aus. Offensiv gelingt ihm nicht alles, steigt zwar mutig in die Zweikämpfe, verliert aber auch den einen oder anderen Ball leichtfertig.