Die Versöhnung von Moskau

Irgendwie ist es eine Art Versöhnung. Vor acht Tagen hatten Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré im EM-Bronze-Spiel in Moskau die Medaille verpasst – auf äusserst dramatische Art, nach fünf vergebenen Matchbällen. Nun gewann das Schweizer Duo dafür das direkt im Anschluss an gleicher Stätte stattfindende 4-Sterne-Turnier. In überzeugender Manier schlugen Heidrich/Vergé-Dépré die Brasilianerinnen Lima/Antunes mit 21:18, 16:21 und 15:8. Für die Zürcherin Heidrich und die Bernerin Vergé-Dépré ist es der erste gemeinsame Sieg auf der World Tour überhaupt.