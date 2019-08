Die wichtigsten Antworten zur Neymar-Hängepartie

Die Summe reduzieren könnte Ousmane Dembélé, manche sehen in ihm gar den Schlüssel einer bisher verschlossenen Tür. Das französische Enfant terrible verliert nach seiner erneuten Muskelverletzung langsam aber sicher seine letzten Verteidiger in Barcelona, weshalb Paris eine realistische Option werden könnte. Überraschend: Scheinbar ist PSG bereit, ihn nur auf Leihbasis zu verpflichten. Weniger Geld bezahlen, Dembélés Lohn sparen, Platz schaffen im Sturm und dem 22-Jährigen Spielpraxis auf höchstem Niveau verschaffen? Sollte das klappen, es wäre eine Meisterleistung von Barcelonas zuletzt nicht über alle Zweifel erhabenen Verhandlungsführern – und eine schallende Ohrfeige für die PSG-Bosse, die damit einsehen müssten, dass sie sich im Neymar-Poker mächtig verzockt hätten. Da klingt das letzte Angebot, das Barça gemäss internen Quellen vorbereiten soll, doch etwas versöhnlicher: Dembélé ausgeliehen, Ivan Rakitic fix und dazu 125 Millionen Euro (in Raten).

Wie wahrscheinlich ist der Wechsel?

Angesichts der neusten Entwicklungen werden sie in Barcelona fast schon euphorisch. Die katalanische Zeitung «Sport» schreibt, der Deal dürfte in den nächsten 48 Stunden über die Bühne gehen. Etwas zurückhaltender sagt es Barça-Vorstandsmitglied Bordas: «Wir haben noch keine Einigung, aber wir sind ihr näher.» Aber die Zeit drängt: Am Montag schliesst das Transferfenster.

Mitten im Wechseltheater meldete sich auch Neymar selber in den sozialen Medien. Und er verkündete gar einen Transfer: «Ich durfte mir einen Traum erfüllen und in meiner Lieblingsserie mitspielen.» In der neusten Staffel der Netflix-Hitserie «Haus des Geldes» spielt er einen brasilianischen Mönch namens João. Die Folgen wurden bereits abgedreht, wegen der Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Fussballer wurde bislang nicht die Originalversion gezeigt. Nun werden die Folgen 6 und 8 der dritten Staffel ersetzt. Doch der Lebemann mit Nettojahreslohn von 30 Millionen Euro als Mönch in einer kapitalismuskritischen Serie, ist das wirklich authentisch? Kein Problem, Neymar dürfte das hinkriegen. Schauspielerei ist er sich ja vom Fussballplatz gewohnt.