Dortmund findet über Umwege zum Sieg

Wie beim 5:1 in der Vorwoche gegen den FC Augsburg und bei insgesamt fünf Spielen in der Vorsaison machte der BVB dabei vor 50'000 Zuschauern aus einem Rückstand noch einen Sieg. Titel-Rivale München liegt damit vor seinem Spiel am Samstagabend beim Dortmunder Erzrivalen Schalke zwischenzeitlich schon fünf Punkte hinter dem BVB und darf sich nach dem 2:2 gegen Hertha in Gelsenkirchen auf keinen Fall einen weiteren Ausrutscher erlauben.

Dabei lag Dortmund nach dem Tor von Kölns Dominick Drexler (29. Minute) am Freitag bis zur 70. Minute zurück. Dann glich der bis dahin enttäuschende Jadon Sancho aus, Achraf Hakimi (86.) und Paco Alcácer (90.+4) trafen noch zum Sieg. Den Kölnern, die wie versprochen mutig und leidenschaftlich auftraten, droht nach dem 1:2 in Wolfsburg und den Aufgaben in Freiburg, gegen Mönchengladbach und bei Bayern nun tatsächlich der von vielen befürchtete Fehlstart.

Messe für den 1. FC Köln im Kölner Dom. Findet jede Saison vor dem ersten Heimspiel statt. Genutzt hat es heute nichts - 1:3 gegen Dortmund. #religionpic.twitter.com/UYjquWRkcX — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) August 23, 2019

Dortmund hatte von Beginn an Probleme mit der frechen und mutigen Spielweise der Kölner. Der Tabellenführer hielt aber zumindest zu Beginn kämpferisch voll dagegen. Dem Aufsteiger gelang es, sich nicht das sonst so dominante Spiel des BVB aufzwingen zu lassen.

Und dem FC gelangen sogar die gefährlicheren Offensiv-Vorstösse. Anthony Modeste rutschte an einer Hereingabe von Jhon Cordoba vorbei (17.), ein Schuss von Jonas Hector ging am Tor vorbei (18.). Dabei verloren die Kölner aber nie die defensive Ordnung und machten den Borussen so das Leben schwer. Ein Freistoss von Captain Marco Reus aus rund 25 Metern war noch die beste Chance des Favoriten (23.).

Nicht ganz unverdient war daher auch die Führung des Gastgebers. Nach einer Ecke konnte Drexler am langen Pfosten einköpfen – für ihn war es das erste Tor im zweiten Bundesliga-Spiel. Die Dortmunder taten sich gegen die disziplinierte Kölner Defensive weiter schwer.