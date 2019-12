Dringender Handlungsbedarf beim FC Thun

Hediger: «Viele Baustellen»

Eine Reaktion bleibt aus. Und die Suche nach Gründen mündet immer wieder in der Erkenntnis, dass Qualität und Selbstbewusstsein nicht genügend gross sind. Und: Es fehlt ein Chef auf dem Platz, einer, der die Mannschaft zusammenhält und mutig vorangeht. Einer wie Dennis Hediger halt. Seit Februar ist er nicht mehr dabei und ist doch ein Dauerthema, weil bei den Thunern keiner so vermisst wird wie er. In Genf sitzt er auf der Pressetribüne, leidet einmal mehr mit und betont hinterher: «Es gibt nichts schönzureden. Wir haben viele Baustellen.»

Schneider ist froh, «dass dieses Jahr nun zu Ende ist». Bis zum 3.Januar will er durchatmen, die Zeit aber auch nützen, um mit der Clubleitung über die Möglichkeit von Transfers zu diskutieren. Liebend gern würde er Hediger zum Auftakt in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte begrüssen, aber der Captain steht nach seinem Kreuzbandriss vor intensiven Therapietagen. Und wenn die Schmerzen nicht nachlassen, muss er sich im Januar noch einmal einem Eingriff unterziehen.

Einfluss nehmen will er trotzdem, und sei es nur, indem er den Kollegen in Erinnerung ruft, wie sehr sie gefordert sind. «Ich gehe nicht davon aus, dass die Spieler in die Ferien gehen und sich keine Gedanken zur Situation machen», sagt Hediger, «jeder muss sich bewusst sein, dass er einen Beitrag leisten muss, damit wir den Ligaerhalt erreichen.»