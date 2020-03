Ein FCB-Heimspiel in Frankfurt? Das Rückspiel in der Europa League findet nicht in Basel statt. Jetzt wird geklärt, ob die Basler dafür nächste Woche nochmals nach Frankfurt reisen. Tilman Pauls

Die Uefa prüft, ob auch das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FCB und Eintracht Frankfurt in der Commerzbank-Arena stattfindet. Keystone

Zwei Worte hat Roland Heri in den letzten Tagen besonders oft verwendet: «Stand» und «jetzt». Aber anders lässt sich gar nicht mehr kommunizieren in Zeiten, in denen sich die Situation für den FC Basel aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus’ im Stundentakt ändern kann. Und so sitzt Heri am Dienstagmittag in seinem Büro und sagt: «Stand jetzt reisen wir am Mittwoch nach Frankfurt. Stand jetzt bestreiten wir dort am Donnerstag das Hinspiel der Achtelfinals. Stand jetzt werden Zuschauer zugelassen sein.»