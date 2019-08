Ein Nuller, der sehr wehtut

Doch was dann folgte, war aus Sicht der Gäste ein Horrorszenario. Pajtim Kasami, auch er kurz vorher ins Spiel gekommen, nutzte die mangelhafte Abwehrarbeit nach einem Corner zum Führungstreffer aus, wenig später vollendete er einen Konter zum 3:1. Und damit zum ersten Sieg unter Stéphane Henchoz, der wie sein Gegenüber Ludovic Magnin nach zwei Partien mit nur einem Punkt dastand.



Frühe Führung für Sion



Schon der Start war überhaupt nicht nach dem Gusto der Zürcher verlaufen, die ohne die Verletzten Nathan, Winter, Rüegg und Hekuran Kryeziu auskommen mussten, und bei denen Trainer Ludovic Magnin in der Anfangsformation auch auf Stürmer Ceesay und den frisch vermählten Kololli verzichtete. Schon in der 7. Minute konnten die Gastgeber jubeln, als sich ein eher als Flanke gedachter Schuss von Lenjani hinter Brecher ins Netz senkte. Kurz darauf verhinderte der Goalie mit einer Glanztat gegen den solo auf ihn zustürmenden Toma eine wohl vorentscheidende Rücklage.



Als sie das Anfangsfurioso überstanden hatten, fanden die Zürcher immer besser ins Spiel und durch Mahi, in den so grosse Hoffnungen gesetzt werden, in der 24. Minute zum Ausgleich. Der marokkanisch-niederländische Doppelbürger zeigte auch mit den Füssen gute Ansätze, nun traf er aber per Kopf. Es war der Anfang einer klaren Dominanz bis zur Pause, der allerdings der Führungstreffer fehlte. In den nächsten beiden Partien muss der FCZ nun sein Punktekonto zwingend äufnen. Innert drei Tagen gastieren ab kommendem Sonntag Xamax und St. Gallen im Letzigrund.



Telegramm



Sion - Zürich 3:1 (1:1)

9800 Zuschauer. SR Hänni. Tore: 7. Lenjani (Itaitinga) 1:0. 20. Mahi (Marchesano) 1:1. 81. Kasami 2:1. 83. Kasami (Grgic) 3:1.



Sion: Fickentscher; Kouassi, Andersson, Abdellaoui; Maçeiras, Behrami (46. Grgic), Zock, Lenjani; Toma; Fortune (76. Uldrikis), Itaitinga (68. Kasami).



Zürich: Brecher; Britto, Bangura (84. Ceesay), Mirlind Kryeziu, Charabadse; Domgjoni, Popovic; Schönbächler (83. Khelifi), Marchesano (62. Kololli), Mahi; Kramer.



Bemerkungen:Sion ohne Ndoye, Raphael, Ruiz und Luan (alle verletzt). Behrami verletzt ausgeschieden. Zürich ohne Nathan, Rüegg, Winter und Hekuran Kryeziu (alle verletzt). 70. Kololli schiesst Foulpenalty an die Aussenseite des Pfostens. 72. Gelb-rote Karte gegen Abdellaoui (Unsportlichkeit).



Verwarnungen:43. Abdellaoui (Foul), 59. Toma (Foul), 78. Kramer (Foul).

Resultate Samstag: Sion - Zürich 3:1 (1:1). Thun - Basel 2:3 (1:1). - Sonntag: Neuchâtel Xamax FCS - St. Gallen 16.00. Servette - Luzern 16.00. Young Boys - Lugano 16.00.



Rangliste:1. Basel 6. 2. Lugano 4. 3. Luzern 4. 4. Young Boys 4. 5. Sion 4. 6. St. Gallen 3. 7. Servette 2. 8. Thun 2. 9. Neuchâtel Xamax FCS 1. 10. Zürich 1.



