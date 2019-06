Eine Mischung aus Sanogo und Zakaria

Die letzte Saison absolvierte Martins Pereira in der französischen Ligue 2 bei Troyes (30 Spiele, 2 Tore, 6 Assists), erreichte mit seinem Team Rang 3 und stieg fast auf. Bereits mit 16 Jahren war er bei Union Luxemburg in der höchsten Liga seines Landes eingesetzt worden, danach wechselte er in die renommierte Nachwuchs-Akademie Lyons – und lief 2017 zweimal in der ersten Mannschaft auf. Im zentralen Aufbau allerdings ist Lyon ausgezeichnet besetzt, es folgte ein erstes leihweises Gastspiel in der Ligue 2 bei Bourg-en-Bresse (21 Spiele, 2 Tore, 1 Assist).

Bajrami von GC ein Kandidat

Schon mit 17 debütierte Martins Pereira im Nationalteam Luxemburgs, mittlerweile bestritt er schon 35 Länderspiele (1 Tor). Er trägt bei YB die Rückennummer 35 – wie einst Sékou Sanogo, der im Januar nach Saudiarabien wechselte. Martins Pereira, 188 Zentimeter gross und 75 Kilogramm schwer und mit kapverdischen Wurzeln, ist denn auch eine Art Ersatz Sanogos, er ist robust, aggressiv, zweikampfstark.

Spycher vergleicht ihn von der Spielweise her aber mit dem früheren YB-Spieler Denis Zakaria: «Er hat bei Lyon eine erstklassige Ausbildung genossen, ist entschlossen und schaltet sich offensiv ein.» Martins Pereira erklärt, er passe perfekt zu YB: «Auch ich bin ambitioniert und habe national wie international hohe Ziele. Ich bin sicher, dass dieser Wechsel ideal für mich ist, um mich weiterzuentwickeln.»

Im zentralen Mittelfeld hat YB damit mit Martins Pereira, Michel Aebischer, Gianluca Gaudino und Sandro Lauper vier Akteure – Nationalspieler Djibril Sow dürfte bald für eine hohe Ablösesumme in eine Topliga gehen, es gibt viele Interessenten, noch stimmen die Angebote für YB nicht ganz. Und weil Lauper nach seinem Kreuzbandriss wohl erst 2020 wieder im Einsatz stehen kann, werden die Young Boys noch einen Aufbauspieler verpflichten.

Ein interessanter und kostspieliger Kandidat ist der 20-jährige Nedim Bajrami von Absteiger GC. Spycher betont, es sei bei der Planung enorm wichtig, den Fussballern Perspektiven aufzeigen zu können. «Wir werden das Kader nicht aufblähen und 25 potenzielle Stammspieler haben.» Geld ist nach der letzten Saison vorhanden, zudem dürfte YB auf dem Transfermarkt rund 25 Millionen Franken einnehmen.