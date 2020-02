Ergreift jetzt sogar Messi die Flucht?

Der Weltfussballer postete auf Instagram einen Screenshot von Abidals Interview bei «Sport» und schrieb dazu: «Wer Spieler kritisiert, sollte auch Namen nennen. Sonst werden Unschuldige in den Dreck gezogen.» Und: «Die sportliche Leitung sollte ihre Verantwortung wahrnehmen und für ihr Handeln geradestehen.» Messis Ärger soll so weit gehen, dass er mittlerweile sogar einen Wechsel zu Manchester City in Erwägung ziehe – dies will zumindest das britische Portal «The Athletic» erfahren haben.

Nun stehen sie also da bei Barça, vor einem grossen Trümmerhaufen. In der Liga nur noch auf Rang 2 und im Haus ein Berg selbst verschuldeter Probleme. Mit grossen Erwartungen sind sie in die Saison gestartet, nun deutet vieles auf die erste titellose Saison seit 2007 hin. Schwierig, mit einer derart dünnen Personaldecke um alle Pokale mitzuspielen. Immerhin: Jetzt sind es ja nur noch zwei.