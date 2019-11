Erste EM-Teilnahme – Finnen im Freudenrausch

Eigentlich ist Finnland eine Eishockeynation. Nun aber steht das Land Kopf – wegen der Fussballer. Die Finnen haben den ersten Einzug ihres Nationalteams in eine EM-Endrunde überschwänglich gefeiert. Überall im Land wurden in der Nacht zum Samstag finnische Flaggen geschwenkt und Freudentränen vergossen. Hunderte Fussballanhänger feierten den 3:0-Sieg über Liechtenstein in Helsinki.