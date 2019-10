Fassnacht schiesst YB zum Sieg

Es war für YB an diesem erst nach und nach stimmungsvollen Abend vor 26'348 Zuschauern auch ein Erfolg des Willens. Lange floss das Spiel nämlich zäh vor sich hin, nicht so klar nach hier, nicht so recht nach da. YB gewann die wichtigen Duelle in der Startphase, war tonangebend, aber selten gefährlich. Trainer Gerardo Seoane hatte sein Team im 4-4-2-System auf den Rasen geschickt, mit dem zuletzt angeschlagenen Roger Assalé, ohne den zuletzt angeschlagenen Guillaume Hoarau, der nicht einmal auf der Bank Platz nahm – der Franzose hatte am Samstag im Spiel gegen Sion einen Schlag auf den Fuss bekommen.

Seoane im Wechselbad

YB also tastete sich heran an ein erstes Tor, Gianluca Gaudino und Michel Aebischer inszenierten ihre Corner-Variante nach einer erfolgreichen Aufführung gegen Sion diesmal ohne Erfolg, dann verrutschte Jean-Pierre Nsame bei seiner Möglichkeit der Ball. Von den Rangers kam wenig, lange Zeit schien es, als würden die Schotten vor allem mit dem Prinzip Hoffnung operieren. Kurz vor dem Pausenpfiff ging es bei ihnen aber plötzlich schnell, zu schnell für YB: Ein langer Ball erreichte den flinken Stossstürmer Alfredo Morelos, Zesiger war überrascht, versuchte dem Kolumbianer den Weg abzuschneiden, stolperte. Morelos traf zum 1:0 für die Gäste, Zesiger musste sich die Hauptschuld anlasten lassen (eine dramatische Qualität dieses Drehbuchs!).