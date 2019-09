FC Spiez schnupperte am Achtelfinal

Von einem Klassenunterschied war gegen den Erstligisten aus dem Glarnerland lange nichts zu sehen. Spielerisch und körperlich hatten die Gäste vom FC Linth zwar Vorteile, aber die Spiezer hielten mit vorbildlicher Kampfkraft dagegen.

Und hätten die Einheimischen in ihrer besten Phase zwischen der 75. und 90. Minute einer ihrer Chancen genutzt, wäre nach dem erstmaligen Vorstoss in die Sechzehntelfinals durchaus der erstmalige Achtelfinal-Einzug in der Clubgeschichte möglich gewesen.