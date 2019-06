Fifa-Schiedsrichterchef gibt Entwarnung

Die neue Regelauslegung bei den Elfmetern hat bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich für grosse Aufregung gesorgt. Dank - oder wegen - des VAR wurden in der Gruppenphase drei Penaltys wiederholt. Und wie es das Regelwerk will, wurden die Torhüterinnen, die zu früh mit beiden Füssen die Torlinie verlassen hatten, zusätzlich mit einer Gelben Karte bestraft. Plötzlich tauchten Befürchtungen auf, dass in einem Elfmeterschiessen Torhüter wegen einer zweiten Verwarnung Rot sehen und vom Platz müssen.